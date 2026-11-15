Perde il controllo dell’auto, esce di strada e si ribalta in un canale: grave un uomo

15 Novembre 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza

Grave incidente stradale lungo la provinciale 42, tra Podenzano e San Giorgio Piacentino. Un uomo di 34 anni ha perso il controllo della propria auto, uscendo di strada e ribaltandosi all’interno di un canale.

Cap Service NovDic26

Secondo una prima ricostruzione, il 34enne stava percorrendo la strada provinciale quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo della vettura.

L’auto è uscita dalla carreggiata e si è ribaltata, terminando la propria corsa in un canale a lato della strada.

Sul posto è intervenuta l’eliambulanza, che ha trasportato il ferito al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma.

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