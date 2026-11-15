Perde il controllo dell’auto, esce di strada e si ribalta in un canale: grave un uomo

Grave incidente stradale lungo la provinciale 42, tra Podenzano e San Giorgio Piacentino. Un uomo di 34 anni ha perso il controllo della propria auto, uscendo di strada e ribaltandosi all’interno di un canale.

Secondo una prima ricostruzione, il 34enne stava percorrendo la strada provinciale quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo della vettura.

L’auto è uscita dalla carreggiata e si è ribaltata, terminando la propria corsa in un canale a lato della strada.

Sul posto è intervenuta l’eliambulanza, che ha trasportato il ferito al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma.