Volley, Serie D – Decalacque River continua a vincere: 3-0 sul campo di Lavezzini Isolanti

Le bianco-verdi del RIVER DECALACQUE si impongono meritatamente con il punteggio di 3-0 nella trasferta in quel di Fidenza, nei confronti della formazione locale dal LAVEZZINI ISOLANTI BORGOVOLLEY e consolidano il primato in classifica. Solamente il primo set è stato combattuto e le rivergaresi sono state brave ad aggiudicarselo sul filo di lana, nei restanti parziali invece le ospiti hanno fin da subito preso il largo e mantenuto un vantaggio rassicurante sino alla fine.

Una buona prestazione per la formazione trebbiense che grazie alla vittoria mantiene solitaria la vetta della classifica. Prossimo turno prevede ancora una trasferta per il RIVER DECALACQUE: venerdì 20 novembre a Poviglio (RE), squadra che naviga nella parte bassa della classifica. Servirà comunque il miglior RIVER per restare in cima alla graduatoria.

LAVEZZINI ISOLANTI BORGOVOLLEY PR – DECALACQUE RIVER PC 0-3

(23-25 17-25 17-25)

LAVEZZINI ISOLANTI BORGOVOLLEY PR: Ottaviani, Savi (L2), Chiussi, Bassanini 9, Macchiavelli 1, Rastelli (L1), Romanini, Mora 2, Marenghi 3, Manghi 10, Cabassa 6, Franchini 2, Alfieri 1, All. Marci;

DECALACQUE RIVER PC: Gionelli 13, Viaroli (L1), Rocca S. 1, Rocca B. 11, Fochi, Boiardi 1, Basile 1, Pedrazzini 2, Cappellini 6, Euclidi 1, Molinaroli 5, Bersanetti (L2), Mozzi, All. Carbonetti, Ass. All. Massari;