Virtus Verona – Fiorenzuola LIVE dalle 17:30 su RadioSound

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Il Fiorenzuola di mister Araldi, tornato alla guida dei rossoneri, affronta la difficile trasferta di Verona contro la Virtus con l’obiettivo di schiodarsi dal fondo della classifica.
Le Probabili Formazioni
FIORENZUOLA (3-5-2): Libertazzi, Agnelli, Fontana, Marcaletti, Barozzini, Alluci, La Vigna, Bertelli, Ferretti, Gallo, Formato. All. Araldi
VIRTUS VERONA (3-4-1-2): Dolfi, Lodovici, Cielo, Diop, Franchi, Fanini, Diadji, Garnero, Cuel, Pagliuca, Bayou. All. Fresco
La Cronaca del match
Qui le azioni salienti di Virtus Verona – Fiorenzuola