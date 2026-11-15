Virtus Verona – Fiorenzuola LIVE dalle 17:30 su RadioSound

15 Novembre 2026 Nicola Giancaterino Calcio, Calcio dilettanti, Notizie, Sport
Virtus Verona - Fiorenzuola

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Il Fiorenzuola di mister Araldi, tornato alla guida dei rossoneri, affronta la difficile trasferta di Verona contro la Virtus con l’obiettivo di schiodarsi dal fondo della classifica.

Cap Service NovDic26

Le Probabili Formazioni

FIORENZUOLA (3-5-2): Libertazzi, Agnelli, Fontana, Marcaletti, Barozzini, Alluci, La Vigna, Bertelli, Ferretti, Gallo, Formato. All. Araldi
VIRTUS VERONA (3-4-1-2): Dolfi, Lodovici, Cielo, Diop, Franchi, Fanini, Diadji, Garnero, Cuel, Pagliuca, Bayou. All. Fresco

La Cronaca del match

Qui le azioni salienti di Virtus Verona – Fiorenzuola

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