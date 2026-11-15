Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio a forza 5, sconfitto il V.P. Volley in rimonta 3-1

La prima trasferta stagionale fuori regione sorride alla formazione giallobiancoblù, che si impone sul campo del Versilia Pietrasanta Volley e mantiene la vetta della classifica a punteggio pieno.

Dopo aver perso il set d’apertura ai vantaggi, sprecando un vantaggio di sei punti (11-17), la Pallavolo San Giorgio ha saputo reagire con carattere, giocando da squadra nei tre parziali successivi, nei quali ha sempre mantenuto il controllo del punteggio. In particolare, nel quarto set le giallobiancoblù sono state brave a contenere il tentativo di rimonta delle avversarie. Tre punti importanti, conquistati su un campo difficile.

Nel prossimo turno, in programma sabato 21 novembre, la Pallavolo San Giorgio tornerà tra le mura amiche del palazzetto dello sport di viale Repubblica, dove affronterà la Omac Arnopolis, formazione toscana proveniente dalla provincia di Arezzo e squadra della ex Chiara Sesenna.

Calacatta V.P. Volley – Pallavolo San Giorgio Piacentino 1-3

(26-24, 14-25, 16-25, 19-25)

Calacatta V.P. Volley: Mutti, Tumbiolo, Rustighi (L), Frediani, Lunardi 6, Maggiani (L), Tazzini 6, Gorgoglione 11, Roni 11, Del Freo, Da Prato, Nicolini 17, Faedda, Rolla 2. All. Bigicchi.

Pallavolo San Giorgio Piacentino: Jotov, They 20, Tonini, Gilioli 2, L. Galelli (L2), G. Galelli (L1), Ironi, Feroldi 15, Pratissoli, Bonelli, Pagot 19, Giordano 3, Gerosa 17, Cornelli 1. All. Capra-Da Gradi.