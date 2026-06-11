Ruba il cellulare al dipendente di un bar, inseguito dai clienti poi rintracciato e bloccato dalla polizia: arrestato 42enne

Alle ore 23:30 di ieri sera, le Volanti della Questura di Piacenza sono intervenute nella zona di via Emmanueli, in quanto un dipendente di un bar riferiva di aver patito il furto del proprio telefono cellulare.

Sul posto, gli operanti raccoglievano le prime descrizioni dell’autore del furto che, approfittando di un breve allontanamento del dipendente dal bancone di mescita, si impossessava dell’I-Phone, per poi darsi alla fuga.

Nella circostanza alcuni avventori del bar hanno inseguito inizialmente l’autore del furto fornendo così agli agenti la zona in cui l’uomo si trovava, inoltre grazie alla localizzazione dell’apparato, sono riusciti a fissare la sua posizione nella zona di via Emilia Pavese, dove i poliziotti, giunti rapidamente, sono riusciti a fermare il ladro, identificato per un cittadino italiano di anni 42, senza fissa dimora.

Dal controllo effettuato sulla persona veniva rinvenuto il telefono cellulare rubato, quindi il soggetto, già conosciuto alle forze dell’ordine per aver già commesso reati contro il patrimonio, veniva tratto in arresto per il reato di furto, ed accompagnato presso questi uffici in attesa del rito per direttissima.

Al termine del rito per direttissima, dopo la convalida, l’arrestato veniva sottoposto alla misura cautelare dell’Obbligo di Presentazione alla Polizia Giudiziaria.

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