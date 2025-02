Ruba un’auto in un concessionario e gira per la città senza targa: notato dai passanti, fermato e denunciato

Mercoledì 19 febbraio, la Volante è intervenuta su segnalazione di un’auto che circolava per le strade del centro cittadino sprovvista di targa di immatricolazione.

Il testimone ha monitorato gli spostamenti del veicolo, in continuo contatto con personale Operante della locale Sala Operativa, fornendo le aggiornate posizioni. Rintracciata l’auto sospetta, gli operatori hanno controllato il soggetto che si trovava alla guida. Un cittadino ecuadoregno di 28 anni, privo di precedenti. Hanno poi controllato anche la vettura in questione.

Dagli accertamenti è emerso che l’auto, poche ore prima, era stata rubata ad una concessionaria. Pertanto, i poliziotti hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza del punto vendita. Sono riusciti a ricostruire ad accertare la presenza proprio del soggetto fermato dalle Volanti e la dinamica del furto da lui commesso.

Fatti per cui, il soggetto fermato è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato e, verificata l’assenza di qualsiasi danneggiamento all’auto, quest’ultima è tornata al legittimo proprietario.