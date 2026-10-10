Rugby – I Lyons escono sconfitti dalla sfida con Viadana: i lombardi passano 17-26 al Beltrametti

Gran pomeriggio di Rugby al Beltrametti, dove i Lyons accarezzano per 80’ la vittoria sul quotato Viadana nella terza giornata di Coppa Italia. I gialloneri sfondano solo all’80’, con i Leoni che sono andati più volte vicini al colpo del sorpasso nella ripresa, rimasta inchiodata sul 17-19 per tutta la sua durata. Alla fine non arrivano punti in classifica per i Leoni, ma indicazioni molto incoraggianti in vista della prima giornata di campionato in programma sabato prossimo al Beltrametti contro Parabiago.

Partenza sprint dei Lyons, che dopo 5 minuti di possesso riescono a sfondare con Moretti da azione insistita degli avanti. Pronta la risposta di Viadana, che si appoggia alla rimessa laterale per impattare con la meta di Colledan in mezzo ai pali, a cui replica Camero riportando avanti i suoi con un calcio piazzato dalla lunga distanza. Viadana prende campo, e al 21’ c’è il primo momento delicato della gara, con Cissè che per salvare una situazione disperata commette un placcaggio alto che costa un cartellino giallo e la meta di punizione. Nonostante l’inferiorità numerica i Leoni non si disuniscono, e un guizzo dell’asse Gaetano-Pasini frutta la meta del sorpasso al 23’. L’ultima parola della prima frazione è per Viadana, che sfrutta la superiorità numerica per lanciare in meta Batista all’ala al 32’: si va negli spogliatoi sul 17-19 per gli ospiti.

In avvio di ripresa gli innesti di Tripodo e Scatigna danno nuovo impulso alla mischia bianconera, che si installano nei 22 metri avversari, ma oltre a un cartellino giallo per il seconda linea Aguirre i Leoni ne escono a mani vuote. Per tutta la ripresa i Leoni provano l’assalto, con Camero che sbaglia anche un calcio di punizione che sarebbe valso il +1. Un paio di occasioni con mischia in zona d’attacco si vanificano, e nel finale Viadana riprende campo cercando il colpo del KO. I mantovani trovano la quarta meta oltre all’80’, ma gli applausi sono tutti per i Lyons che hanno sfiorato un’impresa impronosticabile alla vigilia.

Sitav Rugby Lyons v Rugby Viadana 17-26 (17-19)

Marcatori: p.t. 5’ m Moretti tr Camero (7-0), 9’ m Colledan tr Perello (7-7), 11’ cp Camero (10-7), 21’ mdp Viadana (10-14), 23’ m Pasini tr Camero (17-14), 32’ m Batista (17-19). s.t. 82’ m Luccardi tr Perello (17-26)

Sitav Rugby Lyons: Pasini; Nakov, Gaetano, Moore, Solari (50’ Coluzzi); Camero (50’ Russo), Colombo (45’ Via); Perazzoli, Bance (cap) (50’ Rossetti), Barbieri; Salerno (55’ Lacenere), Cissè; Moretti (27’ Tripodo, 68’ Salerno), Bolzoni (41’ Scatigna, 80’ Bolzoni), Montesissa (59’ Lanzani)

Rugby Viadana 1970: Strabucchi; Bussaglia, Orellana, Jannelli, Batista (65’ Cecchini); Perello, Jelic; Rubilar, Colledan (70’ Ruotolo), Bianchi; Marchiori, Aguirre (65’ Salmoiraghi); Halalilo (39’ Simonini, 73’ Halalilo), Cefalo (50’ Luccardi), Mistretta (65’ Brozzi)

Cartellini: 21’ giallo a Cisse (Sitav Rugby Lyons), 47’ giallo a Aguirre (Rugby Viadana 1970)

Calciatori: Camero 3/4 (Sitav Rugby Lyons), Perello 3/4 (Rugby Viadana 1970)

Punti Conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 0, Rugby Viadana 5

Player of the Match: Alessandro Perazzoli (Sitav Rugby Lyons)