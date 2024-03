Rugby – Lyons protagonisti in Azzurro: Baas convocato in Nazionale U18, Pelliccioli titolare al Sei Nazioni U20

Dopo l’esordio in Azzurro di sabato 24 febbraio, nuova convocazione importante per il giovane Lyons Christopher Baas, che è stato confermato nel gruppo della Nazionale Italiana Under 18 per il prossimo test internazionale. Sabato 16 marzo Christopher sarà impegnato con la maglia Azzurra per un test match contro il Giappone Under 19 a Viadana, presso lo stadio Luigi Zaffanella.

Test internazionale

Il test internazionale di Viadana sarà l’ultimo per la selezione allenata dallo staff tecnico di Paolo Grassi prima del Six Nations Festival di categoria. Appuntamento più importante della stagione giovanile europea che si terrà a Parma dal 30 marzo al 7 aprile e vedrà gli Azzurrini sfidare Portogallo, Irlanda e Scozia. Per Christopher la partita con il Giappone sarà un’occasione importante per mettersi in mostra.

Una stagione da ricordare per il giovane bianconero. Ha conquistato la maglia Azzurra grazie alle ottime prestazioni messe in campo con la maglia Emilbanca Rugby Lyons nel Campionato Interregionale Under 18. Classe 2006 di ruolo terza linea, Christopher era stato già messo all’attenzione dello staff tecnico federale entrando nel Centro di Formazione Territoriale di Milano. Dopo aver pienamente recuperato da un brutto infortunio, ha conquistato la maglia azzurra nelle ultime uscite.

Sergio Pelliccioli al Sei Nazioni di categoria

Nel weekend un altro bianconero sarà protagonista in Azzurro, e sarà ancora una volta Sergio Pelliccioli. Il pilone della prima squadra Sitav Rugby Lyons partirà per la prima volta come titolare con la Nazionale Under 20, nella partita in programma venerdì 8 marzo a Treviso contro i pari età della Scozia valida per il 4° turno del Sei Nazioni di categoria.

Il giovane talento bianconero classe 2005, nonostante sia sotto età di un anno (nella categoria Under 20 sono presenti i nati nel 2004), si è già ritagliato un ruolo importante nella squadra Azzurra, entrando dalla panchina nei primi tre turni del Sei Nazioni e risultando decisivo nella vittoria sulla Francia dell’ultima giornata, portando alla meta decisiva con una mischia avanzante condotta in prima persona. Appuntamento venerdì 8 marzo alle ore 20.15 allo Stadio Monigo.

L’ultimo match dei Lyons