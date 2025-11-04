Rugby – Omnia, i risultati del weekend: partita perfetta dell’Under 14

Sabato 1° novembre al campo Mazzoni di Piacenza, l’Omnia U14 ha travolto il Lambro Rugby ASD con un netto 96-0, in una gara dominata dal primo all’ultimo minuto. I ragazzi di coach Dameli hanno imposto da subito il proprio ritmo, costruendo azioni corali di grande efficacia alternate a iniziative personali che hanno portato il parziale sul 59-0 già alla fine del primo tempo.
Nella ripresa, nonostante l’ampia rotazione dalla panchina, l’Omnia ha mantenuto intatto il livello di intensità, concedendo agli avversari una sola occasione pericolosa, senza però subire punti. Il risultato finale fotografa al meglio una prestazione collettiva impeccabile, frutto del lavoro settimanale e della concentrazione dimostrata in campo.
Tra i protagonisti della giornata, in evidenza le tre mete di Arena e di Perazzoli, le doppiette di Bellini e Bozzarelli — autore anche di sei trasformazioni — e le tre marcature di De Carolis. A segno anche Aspesi, Botti, Guglielmetti F., con due trasformazioni di Messina a completare il tabellino.
La squadra, guidata dal capitano Aspesi e dal vice Andreoletti, ha visto in campo Bozzarelli, Kapalnga, Guglielmetti F., Citterio, Messina, Guglielmetti M., Ngom, Botti, Franchi, De Carolis e Bellini. Entrati Barilli, Biasini, Boera, Arena, Gandolfi, Perazzoli, Pisano, Pomati e Sartorio, mantenendo alto il ritmo fino al fischio finale. Allenatore Dameli, accompagnatore Manciulli, giudice di linea Lauri e dirigente accompagnatore