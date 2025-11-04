Rugby – Omnia, i risultati del weekend: partita perfetta dell’Under 14

Sabato 1° novembre al campo Mazzoni di Piacenza, l’Omnia U14 ha travolto il Lambro Rugby ASD con un netto 96-0, in una gara dominata dal primo all’ultimo minuto. I ragazzi di coach Dameli hanno imposto da subito il proprio ritmo, costruendo azioni corali di grande efficacia alternate a iniziative personali che hanno portato il parziale sul 59-0 già alla fine del primo tempo.

Nella ripresa, nonostante l’ampia rotazione dalla panchina, l’Omnia ha mantenuto intatto il livello di intensità, concedendo agli avversari una sola occasione pericolosa, senza però subire punti. Il risultato finale fotografa al meglio una prestazione collettiva impeccabile, frutto del lavoro settimanale e della concentrazione dimostrata in campo.

Tra i protagonisti della giornata, in evidenza le tre mete di Arena e di Perazzoli, le doppiette di Bellini e Bozzarelli — autore anche di sei trasformazioni — e le tre marcature di De Carolis. A segno anche Aspesi, Botti, Guglielmetti F., con due trasformazioni di Messina a completare il tabellino.

La squadra, guidata dal capitano Aspesi e dal vice Andreoletti, ha visto in campo Bozzarelli, Kapalnga, Guglielmetti F., Citterio, Messina, Guglielmetti M., Ngom, Botti, Franchi, De Carolis e Bellini. Entrati Barilli, Biasini, Boera, Arena, Gandolfi, Perazzoli, Pisano, Pomati e Sartorio, mantenendo alto il ritmo fino al fischio finale. Allenatore Dameli, accompagnatore Manciulli, giudice di linea Lauri e dirigente accompagnatore

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy