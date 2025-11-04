Esplode bancomat ad Agazzano nella notte, banditi in fuga e indagini in corso

4 Novembre 2025 Redazione FG Cronaca Piacenza
blank
blank
Piacenza 24 WhatsApp

Nella notte ignoti hanno fatto esplodere il bancomat di un istituto di credito situato nella piazza centrale di Agazzano.

Intorno alle quattro del mattino i residenti sono stati svegliati da un forte boato; alcuni testimoni avrebbero inoltre riferito di aver visto due persone allontanarsi rapidamente dal luogo dell’esplosione.

Secondo le prime informazioni, un’Alfa Romeo di colore bianco è stata rinvenuta nelle vicinanze di Gazzola e potrebbe trattarsi del veicolo utilizzato dai malviventi per la fuga.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e identificare i responsabili.

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank
Cover
Seleziona il canale...
 
Radio Sound Logo
Radio Sound
blank blank