Esplode bancomat ad Agazzano nella notte, banditi in fuga e indagini in corso

Nella notte ignoti hanno fatto esplodere il bancomat di un istituto di credito situato nella piazza centrale di Agazzano.

Intorno alle quattro del mattino i residenti sono stati svegliati da un forte boato; alcuni testimoni avrebbero inoltre riferito di aver visto due persone allontanarsi rapidamente dal luogo dell’esplosione.

Secondo le prime informazioni, un’Alfa Romeo di colore bianco è stata rinvenuta nelle vicinanze di Gazzola e potrebbe trattarsi del veicolo utilizzato dai malviventi per la fuga.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e identificare i responsabili.

