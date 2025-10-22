Rugby – Omnia, i risultati del weekend: U14 travolgente, U18 KO con Varese

L’Omnia U18 ha affrontato sul campo di Piacenza un solido Rugby Varese. Dopo un avvio equilibrato, i biancorossi passano in vantaggio grazie a Esposito, bravo a concretizzare una touche nei 10 metri.
Varese reagisce con due mete non trasformate e chiude il primo tempo avanti 10-7. In apertura di ripresa, un’indecisione difensiva regala ai lombardi la terza marcatura (15-7), seguita da una quarta che porta il punteggio sul 20-7. L’Omnia però non si arrende: Ravilli segna e trasforma riaccendendo le speranze, ma un’ulteriore percussione centrale di Varese fissa il risultato sul 27-14. Nel finale i piacentini accorciano ancora (27-21) e, nei minuti conclusivi, sfiorano la meta del pareggio con una lunga serie di fasi nella metà campo avversaria.
Racconta coach Ravilli
“Commentare una partita così è sempre complicato. Siamo partiti bene, ma forse abbiamo sottovalutato l’avversario. Avevamo detto di tenere alto il ritmo, perché abbiamo trequarti veloci e pericolosi: quando riusciamo a mantenere avanzamento e velocità di uscita del pallone, siamo efficaci. Ma i sostegni sono arrivati in ritardo, e Varese ha difeso con grande intensità.”
“Abbiamo regalato qualcosa nel secondo tempo, ma loro hanno sempre risposto con forza. Recuperiamo però due giocatori importanti, Turion e Pop, e questo è positivo. È una partita che ci ricorda quanto il rugby sia un gioco di sacrificio e mentalità, non solo di forma. Lavoreremo su questo per essere più performanti.”
U14 travolgente
Proficua trasferta a Mantova per l’Omnia U14: vittoria netta e grande gioco di squadra. Sabato 18 ottobre trasferta più che positiva per l’Omnia Rugby U14, che torna da Mantova con una vittoria per 64 a 7 e la soddisfazione di aver espresso un rugby brillante e concreto. La partita si è messa subito sui binari giusti: nei primi sette minuti i biancorossi hanno realizzato quattro mete trasformate, frutto dei nuovi schemi offensivi provati in settimana e di un approccio determinato sin dal fischio d’inizio.
Nella seconda parte di gara, nonostante i numerosi cambi, l’atteggiamento non è cambiato: l’Omnia ha continuato a imporre il proprio ritmo, trovando altre segnature e concedendo solo una meta agli avversari grazie a un’ottima prova difensiva.
Coach Dameli
“In settimana ci eravamo posti un obiettivo: costringere gli avversari nella loro metà campo. Ci siamo riusciti. Ottimo approccio sia in attacco che in difesa, siamo riusciti a imporre il nostro gioco e il nostro ritmo.”
Grande soddisfazione anche per l’impegno e la partecipazione dei ragazzi agli allenamenti, sempre numerosi e motivati. Un ringraziamento speciale è andato ai genitori, presenti e instancabili nel loro supporto.