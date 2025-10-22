Rugby – Omnia, i risultati del weekend: U14 travolgente, U18 KO con Varese

L’Omnia U18 ha affrontato sul campo di Piacenza un solido Rugby Varese. Dopo un avvio equilibrato, i biancorossi passano in vantaggio grazie a Esposito, bravo a concretizzare una touche nei 10 metri.

Varese reagisce con due mete non trasformate e chiude il primo tempo avanti 10-7. In apertura di ripresa, un’indecisione difensiva regala ai lombardi la terza marcatura (15-7), seguita da una quarta che porta il punteggio sul 20-7. L’Omnia però non si arrende: Ravilli segna e trasforma riaccendendo le speranze, ma un’ulteriore percussione centrale di Varese fissa il risultato sul 27-14. Nel finale i piacentini accorciano ancora (27-21) e, nei minuti conclusivi, sfiorano la meta del pareggio con una lunga serie di fasi nella metà campo avversaria.

Racconta coach Ravilli

“Commentare una partita così è sempre complicato. Siamo partiti bene, ma forse abbiamo sottovalutato l’avversario. Avevamo detto di tenere alto il ritmo, perché abbiamo trequarti veloci e pericolosi: quando riusciamo a mantenere avanzamento e velocità di uscita del pallone, siamo efficaci. Ma i sostegni sono arrivati in ritardo, e Varese ha difeso con grande intensità.”

“Abbiamo regalato qualcosa nel secondo tempo, ma loro hanno sempre risposto con forza. Recuperiamo però due giocatori importanti, Turion e Pop, e questo è positivo. È una partita che ci ricorda quanto il rugby sia un gioco di sacrificio e mentalità, non solo di forma. Lavoreremo su questo per essere più performanti.”

U14 travolgente

Proficua trasferta a Mantova per l’Omnia U14: vittoria netta e grande gioco di squadra. Sabato 18 ottobre trasferta più che positiva per l’Omnia Rugby U14, che torna da Mantova con una vittoria per 64 a 7 e la soddisfazione di aver espresso un rugby brillante e concreto. La partita si è messa subito sui binari giusti: nei primi sette minuti i biancorossi hanno realizzato quattro mete trasformate, frutto dei nuovi schemi offensivi provati in settimana e di un approccio determinato sin dal fischio d’inizio.

Nella seconda parte di gara, nonostante i numerosi cambi, l’atteggiamento non è cambiato: l’Omnia ha continuato a imporre il proprio ritmo, trovando altre segnature e concedendo solo una meta agli avversari grazie a un’ottima prova difensiva.

Coach Dameli

“In settimana ci eravamo posti un obiettivo: costringere gli avversari nella loro metà campo. Ci siamo riusciti. Ottimo approccio sia in attacco che in difesa, siamo riusciti a imporre il nostro gioco e il nostro ritmo.”

Grande soddisfazione anche per l’impegno e la partecipazione dei ragazzi agli allenamenti, sempre numerosi e motivati. Un ringraziamento speciale è andato ai genitori, presenti e instancabili nel loro supporto.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy