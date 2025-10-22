Forte vento e temporali, allerta della protezione civile anche sul Piacentino

Allerta ARANCIONE per vento, GIALLA per piene dei fiumi e per temporali anche nella provincia di Piacenza.

Per la giornata di giovedì 23 ottobre sono previste condizioni di tempo perturbato, con venti sud-occidentali di burrasca forte (tra 74 km/h e 88 km/h) sui crinali appenninici, in particolare quelli del settore occidentale ed orientale; venti di burrasca moderata (tra 62 km/h e 74 km/h) sulle zone collinari/pianure dei settori orientale e occidentale, mentre su quello centrale la ventilazione intensa interessa solo i rilievi e fascia pedemontana.

Sul settore occidentale e sui rilievi centrali sono inoltre previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati. Le precipitazioni sono previste in esaurimento dalla serata, mentre la ventilazione resterà attiva per l’intera giornata. Le piogge previste nel settore occidentale della regione potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con probabili superamenti della soglia 1.

