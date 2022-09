Rugby, Top10 – Ottima prestazione dei Lyons in amichevole contro Biella

I Lyons sono pronti ad iniziare la stagione ufficiale, e lo dimostrano con una prestazione più che positiva contro il coriaceo Biella Rugby, squadra ambiziosa che punta alla promozione in TOP10. Alla fine sono nove le mete marcate dai bianconeri, che nel secondo tempo salgono di colpi e piegano la resistenza dei padroni di casa, che nel primo tempo hanno dimostrato tanta voglia di fare chiudendo sul parziale di 7-12. Onore ai gialloverdi, che tenevano a fare bella figura alla prima uscita stagionale, ma la superiorità della rosa bianconera è coerentemente evidenziata dal punteggio. Per i bianconeri non resta che un’ultima settimana per affinare i sistemi di gioco e recuperare fisicamente da una settimana impegnativa: sabato 17 al Beltrametti arriva il Rugby Rovigo per la prima giornata di Coppa Italia, prima partita con punti in palio della stagione.

Primo tempo piuttosto equilibrato, con i Lyons che hanno apportato qualche esperimento nella formazione titolare per dare spazio a giocatori poco impiegati nella prima uscita stagionale. Il pacchetto di mischia bianconero si dimostra superiore, ed è Lekic ad aprire le danze. Il Biella mette in campo tutta la sua grinta, con tanta voglia di mettersi in mostra davanti al proprio pubblico, e chiude il primo tempo con una meta allo scadere per rispondere ai Lyons, che erano andati a segno anche con Paz. Nella ripresa i Lyons sfruttano la miglior condizione fisica e l’ampiezza della rosa, ed è un monologo bianconero con la positiva prestazione di Zaridze, provato anche all’apertura. Da segnalare le tre marcature di Capitan Bruno, che conferma il suo momento magico, sperando di replicare anche in campionato le grandi prestazioni dell’anno scorso.

Appuntamento dunque al “Beltrametti” sabato prossimo, quando sarà il momento di portare in campo il grande lavoro compiuto in questi mesi di preparazione. Prima partita ufficiale, contro una delle favorite allo Scudetto, per testare subito le ambizioni degli uomini di Orlandi e Paoletti.

Biella Rugby 1977 – Sitav Rugby Lyons 14-59 (7-12)

Sitav Rugby Lyons: Zaridze; Buondonno A., Paz, Conti, Bruno (CAP); Biffi, Fontana; Portillo, Petillo, Bance; Salvetti, Lekic; Minervino, Borghi, Actis. A disp: Acosta, Cafaro, Morosi, Cocchiaro, Salerno, Cuoghi, Via A., Cuminetti, Via G.

Marcatori: pt 8’ m. Lekic tr Biffi (0-7), 34’ m. Paz (0-12), 39’ m. Biella tr (7-12); st 46’ m. Bruno tr Zaridze (7-19), 49’ m. Via G. tr Zaridze (7-26), 52’ m. Biella tr (14-26), 56’ m Bruno tr Zaridze (14-33), 61’ m. Bruno tr Zaridze (14-40), 69’ m. Acosta tr Zaridze (14-47), 74’ m. Cocchiaro tr Zaridze (14-54), 76’ m. Bance (14-59)