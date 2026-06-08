Alessandro Sallusti apre la terza edizione del Val Nure e Chero Festival – Schegge di Storia l’11 giugno

Sarà Alessandro Sallusti ad aprire ufficialmente la terza edizione del Val Nure e Chero Festival – Schegge di Storia, la rassegna culturale diffusa che per tutta l’estate attraverserà la Val Nure coinvolgendo nove Comuni in un grande progetto dedicato alla cultura, all’informazione e all’incontro tra le persone.

L’appuntamento è in programma giovedì 11 giugno alle ore 21.30 a Vigolzone. Il direttore editoriale di Libero quotidiano sarà protagonista dell’incontro dal titolo “Libero!”, un’occasione di confronto sui temi dell’attualità, della politica, della libertà di informazione e delle trasformazioni che stanno attraversando il dibattito pubblico contemporaneo. A dialogare con lui sarà Giovanni Palisto, giornalista di CR1.

Editorialista e opinionista tra i più noti del panorama nazionale, Sallusti ha diretto alcune delle principali testate italiane, raccontando da protagonista le vicende politiche e sociali degli ultimi decenni. La sua presenza inaugura un’edizione che porterà in Val Nure alcune delle voci più autorevoli del giornalismo, della divulgazione, della letteratura e della musica italiana.

L’incontro apre il programma 2026 del Val Nure e Chero Festival – Schegge di Storia, progetto organizzato da Fedro con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano e della Regione Emilia-Romagna – Assessorato alla Cultura, all’interno del cartellone estivo della Val Nure.

«Il Val Nure e Chero Festival è nato per portare occasioni di incontro e confronto nei luoghi in cui viviamo – dichiara Davide Rossi, presidente di Fedro –. In questi anni è diventato un appuntamento sempre più radicato nella vallata, grazie alla collaborazione tra amministrazioni, associazioni e comunità locali. Crediamo che la cultura non sia soltanto uno strumento di crescita civile, ma anche una risorsa concreta per lo sviluppo dei territori. Investire in iniziative culturali significa generare attrattività, promuovere un turismo consapevole e creare nuove opportunità per le realtà locali. La Val Nure possiede un patrimonio straordinario di paesaggi, storie e comunità: il festival vuole contribuire a valorizzarlo, mettendo al centro le persone e la qualità delle relazioni».

Giunta alla terza edizione, la rassegna si conferma un laboratorio diffuso di cultura e partecipazione capace di unire nove Comuni in un unico racconto collettivo. Da giugno a ottobre, borghi e piazze della vallata ospiteranno incontri con giornalisti, scrittori, divulgatori, scienziati e musicisti, trasformando il territorio in uno spazio aperto di confronto e condivisione.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

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