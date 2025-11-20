Sanità, FdI: “Regione Emilia-Romagna chiarisca su contenzioso con il privato accreditato”

“La Regione Emilia-Romagna chiarisca sugli esiti dell’incontro del 31 luglio scorso con l’Associazione italiana ospedalità privata (Aiop)”.

La nota dei Fratelli d’Italia

Fratelli d’Italia presenta una seconda interrogazione su questo tema, a firma Giancarlo Tagliaferri, Marta Evangelisti e Priamo Bocchi. La Regione Emilia-Romagna, che nel 2020 aveva stipulato accordi sulla gestione dell’emergenza covid con le strutture sanitarie private accreditate, chiede ad Aiop la restituzione di una parte delle risorse assegnate.

I tre consiglieri, nel rilevare che la giunta non ha ancora fornito risposte chiare sulla questione, vogliono, quindi, sapere “quali siano gli esiti del confronto del 31 luglio, quali argomentazioni giuridiche e amministrative la giunta abbia presentato per sostenere la richiesta di restituzione delle somme erogate nel 2020 e quale sia stata la reazione di Aiop”.

Tagliaferri e colleghi chiedono, poi, all’esecutivo regionale “se abbia predisposto una valutazione formale dei rischi economici, giuridici e reputazionali connessi a un potenziale contenzioso con le strutture private accreditate e, in caso affermativo, di trasmetterne i contenuti essenziali all’Assemblea legislativa”. Richiedono anche “quali siano i prossimi passaggi programmati nel confronto con Aiop, con quali modalità, con quali tempi e con quale obiettivo”.

Infine, più in generale, vogliono sapere dall’esecutivo “se confermi esplicitamente il modello di sanità integrata pubblico-privato, e come ritenga che l’attuale linea di azione – basata su atti di autotutela e contestazioni retroattivi – possa essere conciliata con la necessità di mantenere rapporti stabili, affidabili e collaborativi con gli operatori privati che hanno contribuito, durante la pandemia, alla tenuta del sistema sanitario regionale”.

