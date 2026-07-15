Soresi (FdI): “Altra falla nel sistema della raccolta puntuale, caos nella gestione delle aree di conferimento condominiale”

“Ennesimo disagio derivante dal nuovo sistema di raccolta puntuale: i rifiuti abusivamente lasciati nelle isole ecologiche condominiali non vengono ritirati da Iren. Così i condomini rispettano le regole ma sono costretti a convivere con i rifiuti lasciati da altri”, così Sara Soresi, capogruppo di fratelli d’Italia in Consiglio Comunale, commentando le “numerose segnalazioni ricevute da cittadini che lamentano l’ennesima criticità nella gestione della raccolta puntuale“.

LA NOTA DI SARA SORESI

“In alcune zone della città – spiega Soresi – sono presenti isole ecologiche condominiali destinate alla raccolta dei rifiuti differenziati, quali carta, plastica ed altre frazioni. I mastelli dell’indifferenziato delle singole utenze, invece, vengono regolarmente esposti sul marciapiede nei giorni e negli orari previsti dal calendario di raccolta. Con sempre maggiore frequenza, però, soggetti ignoti abbandonano all’interno di queste aree sacchi di rifiuto indifferenziato del tutto estranei ai conferimenti effettuati dai residenti. Ciò avviene nonostante l’area sia delimitata ed accessibile mediante apposita chiave, in quanto i sacchi vengono frequentemente lanciati dall’esterno oppure conferiti da soggetti che, pur avendo accesso all’area, non risultano titolari della relativa utenza Tari ed ivi riversano abusivamente i propri rifiuti indifferenziati”.

Rifiuti nelle aree condominiali per settimane

“Secondo quanto riferito dai cittadini – prosegue la capogruppo – gli operatori incaricati della raccolta non provvedono alla rimozione di tali sacchi, in quanto non conferiti secondo le modalità previste dal sistema di raccolta puntuale. Il risultato è che questi rifiuti restano per settimane nelle aree condominiali, con evidenti ripercussioni sul decoro urbano, sull’igiene e sulla vivibilità degli spazi comuni”.

“Risulta del tutto irragionevole – osserva l’esponente di Fratelli d’Italia – che i residenti debbano subire le conseguenze sia del comportamento illecito di soggetti terzi, sia dell’incapacità di Iren e del Comune di Piacenza di affrontare le nuove criticità generate dall’introduzione del nuovo sistema di raccolta. Si crea infatti un evidente paradosso: cittadini che rispettano le modalità di conferimento previste dal nuovo sistema sono costretti a convivere con rifiuti che non hanno prodotto né conferito. Non solo. E’ facile prevedere che, esasperati dal protrarsi della situazione, alcuni residenti possano essere indotti a spostare quei sacchi sul suolo pubblico affinchè vengano rimossi nell’ambito del normale servizio di raccolta”.

L’amministrazione si attivi tempestivamente

Soresi chiede dunque all’Amministrazione di attivarsi tempestivamente nei confronti di Iren affinchè siano adottate procedure operative specifiche che garantiscano la rapida rimozione dei rifiuti abbandonati nelle aree di conferimento condominiali, evitando il protrarsi di situazioni di degrado.

Conclude la capogruppo: “Ancora una volta emerge come un sistema presentato come innovativo, sia stato introdotto senza prevedere soluzioni concrete ai problemi che, inevitabilmente, avrebbe generato. Ed a pagarne il prezzo sono, come sempre, i cittadini”.

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