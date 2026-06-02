Festa della Repubblica: “Ottant’anni dopo, quei valori continuano a vivere nelle nostre comunità”. Prima donna dell’esercito un’ufficiale donna guida la cerimonia – FOTO

“La Repubblica compie ottant’anni. È nata dal coraggio di una generazione che usciva dalla guerra e che ha scelto la democrazia, la libertà e la partecipazione. Una scelta resa ancora più grande dal primo voto delle donne italiane”. Così il sindaco Katia Tarasconi in occasione delle celebrazioni del 2 Giugno.

“Ottant’anni dopo, quei valori continuano a vivere nelle nostre comunità. Vivono nelle scuole, nelle associazioni, nel volontariato, nelle istituzioni locali, nei cittadini che ogni giorno si prendono cura della propria città. Perché è nelle città e nelle comunità locali che la Repubblica trova ogni giorno la sua forza più autentica e potente”.

UNA PRIMA VOLTA IMPORTANTE PER L’ESERCITO

Una novità storica ha caratterizzato le celebrazioni del 2 Giugno a Piacenza. Per la prima volta il Reparto in armi interforze schierato in occasione della Festa della Repubblica è stato comandato da un’ufficiale donna.

A guidare il reparto è stata il Tenente Ludovica Binni, in servizio presso il 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza e prossima alla promozione al grado di Capitano.

L’ufficiale ha assunto il comando del reparto durante la cerimonia ufficiale, segnando un momento significativo per le Forze Armate e per il territorio piacentino, nel segno della crescente presenza femminile in ruoli di responsabilità e comando.

Un incarico prestigioso che ha rappresentato uno dei momenti più significativi delle celebrazioni della Festa della Repubblica in città.

Allerta maltempo, sospese le iniziative in piazza Cavalli per la Festa della Repubblica

A causa dell’allerta meteo che prevede il rischio di forti temporali per le prossime ore, sono stati sospesi tutti gli eventi programmati in piazza Cavalli per la serata odierna, promossi da Anpi e Comune di Piacenza in occasione della Festa della Repubblica.

Oltre alla serata danzante con l’orchestra Matteo Bensì (con il punto ristoro in piazzetta Pescheria), è annullata anche la proiezione dell’evento in diretta dal Quirinale presso la sala Cattivelli del Municipio.

Nessuna variazione, invece, per l’ingresso ai Musei di Palazzo Farnese al costo speciale di 1 euro, così come per la possibilità di visitare Palazzo Gotico sino alle 18.

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