Scherma – Impresa di Andrea Bossalini (Circolo “Pettorelli”) a Castellanza: è sua la seconda prova nazionale Cadetti di spada

Un’impresa storica in un venerdì da leoni. A Castellanza, nella seconda prova nazionale Cadetti di spada, il Circolo della scherma “Pettorelli” ha dominato la scena con la vittoria di Andrea Bossalini e con il sesto posto di Valentino Monaco nella categoria Under 17, che complessivamente (tra maschi e femmine) ha visto la partecipazione di quasi 400 atleti, tutti a caccia dei pass per i Campionati italiani di Roma 2026.

Bossalini ha messo in fila tutti i 225 partecipanti, mettendo la ciliegina sulla torta con una finale in rimonta vinta 15-11 contro Niccolò Borelli (Club Scherma Firenze), mentre in semifinale era arrivato il successo di misura contro Francesco La Forza (Scherma Bresso, 15-14), che ha completato il podio insieme a Daniel Ferro (Scherma Treviso Maestro Ettore Geslao). Brillante anche la prestazione di Valentino Monaco, anche lui approdato alla finale a otto dove è stato sconfitto 15-11 da Borelli, medaglia d’argento.

Al sabato, Monaco si è ripetuto con un’altra grande prestazione nella categoria superiore, Giovani (Under 20), dove ha chiuso al dodicesimo posto dovendosi arrendere ai crampi nell’assalto contro il vincitore Francesco Delfino (Ravenna), mentre Bossalini è arrivato quarantanovesimo. Nella prova, esperienza anche per un altro spadista biancorosso, il Cadetto Edoardo Franchi, fermatosi nei gironi. Nell’analoga competizione femminile Under 20, raggruppamenti superati per Irene Cecchet, che poi ha incrociato il semaforo rosso nel primo turno dell’eliminazione diretta. Infine, Bossalini e Monaco hanno disputato domenica anche la prova Assoluti, fermandosi rispettivamente alla seconda e alla prima diretta. Le promesse biancorosse sono state seguite a bordopedana dai maestri Alessandro Bossalini e Valentino Monaco, anche papà dei due talenti.

Alessandro Bossalini, presidente del Circolo Pettorelli

“Tra la scorsa stagione e questa Andrea aveva conquistato tre terzi posti e ora dopo l’infortunio ha centrato finalmente una grande vittoria, segno di grande costanza ad alto livello nelle prove nazionali. In questa annata schermistica, è il suo terzo podio dopo il Circuito europeo a Napoli e la prima prova nazionale Cadetti a Roma. Anche Valentino è stato autore di due giorni ad alto livello a Castellanza, brillando nei Cadetti e anche nella categoria superiore Giovani.

Entrambi stanno disputando una straordinaria stagione ricca di risultati e ora sono in corsa per far parte della nazionale azzurra agli Europei di febbraio a Tbilisi (Georgia), dove ci sono quattro posti: due saranno assegnati tramite ranking di categoria e gli altri 2 in base alle convocazioni tenendo conto anche dei risultati, con questa gara che era determinante. Nel frattempo, per il Pettorelli è una grandissima soddisfazione”.

