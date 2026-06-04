Schianto a Castelvetro e un’auto si ribalta, feriti i conducenti: coinvolte anche due bambine – FOTO

Incidente stradale a Castelvetro, dove due auto si sono scontrate in via Roma per cause ancora in corso di accertamento.
Ad avere la peggio è stata una delle vetture coinvolte, condotta da un uomo di 71 anni, che dopo l’impatto si è ribaltata sulla carreggiata.
Sull’altra auto viaggiava una donna d 44 anni insieme a due bambine. Le piccole sono uscite illese dall’incidente, ma i sanitari le hanno condotte comunque in ospedale a Piacenza per accertamenti. La conducente e il 71enne, invece, hanno riportato alcune ferite e per loro i sanitari hanno disposto il trasferimento all’ospedale di Cremona.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che hanno prestato soccorso ai feriti e provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.
Fortunatamente nessuno dei due feriti sarebbe in pericolo di vita. Restano da chiarire le cause dello schianto.