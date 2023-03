Schianto all’incrocio sulla Statale 45, auto si ribalta dopo l’impatto: due feriti e traffico in tilt

Schianto tra due auto lungo la Statale 45, due feriti. I fatti sono accaduti nel tardo pomeriggio di oggi. Una Fiat Panda e una Jeep stavano viaggiando lungo l’arteria della Val Trebbia quando, all’incrocio con la Provinciale che conduce ad Ancarano le due vetture si sono schiantate.

L’impatto è stato tanto violento che la Panda, in seguito all’urto, si è ribaltata finendo ruote all’aria. Cosa sia accaduto è ancora al vaglio dei carabinieri. I due conducenti sono stati condotti al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza: hanno subito ferite importanti ma non sarebbero in pericolo.

Sul posto anche i vigili del fuoco che tra le altre cose hanno aiutato la conducente della Panda a uscire dall’abitacolo. La strada è rimasta chiusa al traffico per permettere l’intervento dei soccorritori.