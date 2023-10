Schianto frontale tra due auto nei pressi di Carpaneto, due feriti

Non sono fortunatamente gravi le condizioni delle due persone coinvolte nello schianto frontale avvenuto oggi nei pressi di Carpaneto. Due auto, provenienti da direzioni diverse, stavano viaggiando lungo la Provinciale che collega Carpaneto a Cadeo: per motivi da chiarire, i due mezzi si sono schiantati frontalmente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno condotto al pronto soccorso di Piacenza i due conducenti delle rispettive auto. Fortunatamente, come detto, le loro condizioni non sono gravi. Sul posto anche i carabinieri.