Schianto frontale tra un’auto e un tir alle porte di Rottofreno, ferito un uomo di 64 anni

Grave incidente stradale alle porte di Rottofreno, lungo la via Emilia Pavese, dove un’auto e un camion si sono scontrati frontalmente per cause ancora in corso di accertamento.

Ad avere la peggio è stato il conducente della vettura, un uomo di 64 anni residente a Castel San Giovanni, rimasto ferito nell’impatto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che hanno prestato soccorso e messo in sicurezza l’area.

Il 64enne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero tali da far temere per la vita.

Illeso, invece, il conducente del mezzo pesante.

La violenza dello schianto è testimoniata dai danni riportati dai veicoli: il motore dell’auto è stato addirittura sbalzato a diversi metri di distanza dal punto dell’impatto.

Sono in corso gli accertamenti della polizia locale per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

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