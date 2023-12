Serie A2 – L’Assigeco vola a Rimini per iniziare il ritorno col piede giusto – AUDIO

Il girone di andata per l’Assigeco Piacenza si è chiuso con la conquista di due punti difficili nella partita casalinga contro l’Agribertocchi Orzinuovi. In un match che sembrava essersi irrimediabilmente complicato, i ragazzi di coach Salieri sono riusciti a reagire da squadra nel quarto quarto, conquistando la vittoria grazie al canestro a un decimo di secondo dalla fine di Federico Bonacini. Ora per i biancorossoblu è tempo di pensare al girone di ritorno, in particolare alla trasferta di domenica 3 dicembre in cui alle 18:00 affronteranno RivieraBanca Basket Rimini. Per vincere servirà il massimo apporto da parte di tutti, e proprio Bonacini – l’eroe della scorsa partita – è ben cosciente dell’importanza rivestita dai giocatori schierati a partita in corso.

Le parole di Pagani ai microfoni di Stadio Sound

Il focus su Rimini

Dopo un’offseason ambiziosa, la squadra romagnola non ha raccolto i risultati attesi nella prima parte di campionato. Per questo motivo la dirigenza ha deciso di esonerare coach Mattia Ferrari e di ingaggiare al suo posto coach Sandro Dell’Agnello. Anche dopo il cambio in panchina sono arrivate tre sconfitte – rimediate però contro avversarie di ottimo livello come Nardò, Trieste e Udine – e ora la squadra ha un record di 2 vittorie e 9 sconfitte. Per quanto riguarda il roster, da Agrigento è arrivato Alessandro Grande, miglior realizzatore italiano dello scorso campionato, che va a completare il backcourt con lo statunitense Derrick Marks, guardia dallo spiccato talento offensivo e alla quinta maglia italiana in carriera.

Nello spot di ala piccola troviamo il classe 2004 Alessandro Scarponi, riminese doc e tra i giovani più interessanti della categoria, mentre completano il quintetto l’americano Justin Johnson – in dubbio a causa dell’infortunio rimediato due partite fa contro Trieste – e Alessandro Simioni, che torna in Romagna dopo il biennio 2020-2022 a Ravenna. Nel settore esterni escono dalla panchina Giovanni Tomassini, eletto miglior giocatore italiano dello scorso campionato, il playmaker Andrea Tassinari, giocatore rapido con delle ottime doti da ball-handler, e Simon Anumba, grandissimo difensore dotato di buoni mezzi atletici. Completano il roster il capitano Stefano Masciadri, pedina importante dello scacchiere riminese, e il giovane Adamu Adam Abba, alla prima stagione in Serie A2.

All’andata il match si è conlcuso con la vittoria dell’Assigeco per 86 – 78, partita che ha visto i biancorossoblu guadagnare una doppia cifra di vantaggio nel secondo quarto per poi resistere neii restanti minuti ai tentativi di rimonta ospiti.

Dove seguire la partita

Flash in diretta su Radio Sound Piacenza (94.6 – 95.0; radiosound95.it) all’interno della trasmissione STADIO SOUND.