Serie A2 – Un Assigeco in cerca di riscatto ospita Orzinuovi – AUDIO

La trasferta di Chiusi ha lasciato un retrogusto amaro all’UCC Assigeco Piacenza, che quando sembrava a un passo dalla vittoria ha visto i padroni di casa segnare portando il match ai supplementari risultati poi fatali. Archiviato il match toscano, i biancorossoblu si apprestano a tornare al PalaBanca per l’ultima giornata del girone d’andata, dove ospiteranno l’Agribertocchi Orzinuovi di coach Zanchi. Con la palla a due fissata per domenica 26 novembre alle ore 18:00, i ragazzi di coach Salieri cercheranno di chiudere al meglio questa pima metà di campionato.

Le parole di Bonacini ai microfoni di Radio Sound

Il focus su Orzinuovi

Reduce dal ripescaggio in A2 dopo una comunque positiva stagione in Serie B, l’Agribertocchi Orzinuovi di coach Andrea Zanchi, ex di serata, si presenta al PalaBanca con un record di 2 vittorie e 8 sconfitte. La cabina di regia orceana è occupata dal siciliano Ruben Zugno e dal giovane classe 2003 Alessandro Bertini, che vanno a completare il backcourt con l’americano Demario Mayfield, al terzo anno consecutivo in Italia dopo le precedenti esperienze a Ferrara e Torino.

L’ala grande titolare dei bresciani è il prodotto del settore giovanile Assigeco Daniel Donzelli, mentre a chiudere il quintetto è lo statunitense Clevon Brown, giocatore dal grande atletismo. In uscita dalla panchina nel settore esterni troviamo capitan Giovanni Gasparin, il playmaker classe 1999 Emanuele Trapani e la guardia tiratrice ex Nardò Ennio Leonzio, mentre come cambio dei lunghi escono Nicolas Alessandrini, al primo anno in Serie A2, e il giovane Kevin Ndizie.

Come seguire la partita

Flash in diretta su Radio Sound Piacenza (94.6 – 95.0; radiosound95.it) all’interno della trasmissione STADIO SOUND.