Volley, Serie B2 – La Rossetti Market Conad vuole rifarsi subito: sfida al Top Volley

Missione-riscatto immediato per la Rossetti Market Conad, “ferita” dalla prima sconfitta stagionale in B2 femminile patita sabato scorso ad Alseno per mano della Moma Anderlini Modena. Domani (sabato) alle 18 a Villafranca (Verona) le gialloblù di Federico Bonini (ora seconde in classifica alle spalle della capolista solitaria San Giorgio) sfideranno la Top Volley, undicesima a quota sei punti, mentre le piacentine ne hanno 17.

Classifica

San Giorgio 20, Rossetti Market Conad 17, Zerosystem, Volley Davis 2C 16, Isuzu Cerea, Be One 12, Moma Anderlini Modena 11, Viadana Volley, Galaxy Collecchio, Tecnimetal Piadena 9, Top Volley Verona 6, Drago Volley Stadium Mirandola, Hydroplants Soliera150 5, SpakkaVolley Spacer 0.

Diretta

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Top Volley Villafranca.