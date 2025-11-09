Serie B – Al PalaBakery passa Capo d’Orlando 64-95, biancorossi sconfitti

Bakery Piacenza sconfitta da Capo d’Orlando per 64-95 nella prima delle tre gare previste in settimana. I biancorossi, reduci dal turno di riposo, superati nettamente al PalaBakery dopo un inizio equilibrato (19-22 dopo 10’). Solco decisivo creato nel secondo quarto, quando i messinesi sono andati avanti di 30 punti e hanno indirizzato la partita.

La cronaca della gara

A partire forte sono gli ospiti, prolifici soprattutto da dietro l’arco, ma la Bakery resta bene a contatto con Abba e Giannone, forti anche di una difesa che guadagna falli e concede poco. Il sorpasso arriva appena Dore entra in ritmo: 7 punti per il 13-12. È la tripla di Contento a far la differenza dopo 10’ (19-22).

Percentuali altissime per i siciliani nel secondo periodo, tanto che gli uomini di Bolignano allungano oltre la doppia cifra di vantaggio (+17 sul 23-40) anche per qualche errore evitabile dei biancorossi. Abba si mette in proprio per cercare di accorciare, ma Capo d’Orlando è spietata nel concretizzare tutto sbagliando pochissimo, fino al 30-60 dell’intervallo, guidata dai 13 punti di Contento e dai 12 di Bertetti.

Le distanze restano invariate per buona parte del terzo quarto, quando la Bakery prova a rifarsi sotto accorciando con i canestri di Morvillo e Borriello, però si scontra con le capacità dell’attacco avversario che continua a segnare. Prima del quarto conclusivo, il punteggio della sfida è sul 51-77.

Periodo finale che si apre con Capo d’Orlando che si spinge ancora oltre i 30 punti di vantaggio e Piacenza che cerca di rispondere almeno con l’orgoglio per non mollare fino all’ultima sirena. Da segnalare un infortunio per Alessandro Dore, uscito a 6’ dalla fine e le cui condizioni sono da valutare, e l’ingresso in campo di Madia, Salvaderi e Callegari nel finale.

Bakery Piacenza tornerà in campo mercoledì 12 novembre alle ore 20.30, nel turno infrasettimanale in casa di S4 Energia Vicenza. Domenica 16 novembre alle ore 18 nuova sfida casalinga contro SAE Scientifica-Soevis Legnano al PalaBakery.

Bakery Piacenza-Infodrive Capo d’Orlando 64-95

(19-22, 30-60, 51-77)

Bakery Basket Piacenza: Dore 9, Morvillo 2, Bocconcelli 8, Ricci 13, Abba 12, Giannone 10, Korlatovic 2, Madia, Salvaderi, Callegari, Borriello 8, Banella. All. Salvemini

Infodrive Capo d’Orlando: Bertetti 20, Palermo 2, Jasaitis 13, Rapetti 15, Gatti 2, Moltrasio 5, Antonietti 10, Contento 16, Simon 12, Gaetano N.e. All. Bolignano.

