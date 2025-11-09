Rugby – Lyons sconfitti dall’Accademia Ivan Francescato a Parma

Coppa Italia stregata per Rugby Lyons, incappano nella seconda sconfitta consecutiva in Coppa e salutano le possibilità di accedere alla fase playoff. Esplosivi e ben condotti da Coach Di Giandomenico gli Azzurrini, che hanno fatto valere la propria freschezza e organizzazione su una squadra Lyons ampiamente rimaneggiata, in cui hanno trovato spazio diversi esordienti come Bellani, Isola e Seminari.
Dopo un inizio favorevole ai piacentini, a segno al 17’ con Colombo e trasformazione di Matenga, i padroni di casa hanno preso progressivamente il controllo della gara, andando al riposo sul 26-7 grazie alle mete di Bianchi, Noventa, Del Sureto e Milano, con tre trasformazioni di Celi.
Nella ripresa l’Accademia ha continuato a gestire il possesso e a incrementare il vantaggio con le marcature di Scaramazza, Casarin, Spreafichi, Bianchi e Reina. Per i Lyons, seconda e ultima meta al 33’ della ripresa con Salerno, trasformata da Matenga.
Leoni di nuovo in campo domenica 16 novembre al Beltrametti per la quarta giornata di Coppa Italia, quando i bianconeri ospiteranno il Colorno.
Accademia FIR “Ivan Francescato” v Sitav Lyons Piacenza 59-14
Marcatori: p.t. 17’ m. Colombo tr. Matenga (0-7); 22’ m. Bianchi tr. Celi (7-7); 32’ m. Noventa (12-7); 34’ m. Del Sureto tr. Celi (19-7); 40’ m. Milano tr. Celi (26-7); s.t. 5’ m. Scaramazza tr. Celi (33-7); 10’ m. Casarin tr. Celi (40-7); 20’ m. Spreafichi (45-7); 27’ m. Bianchi tr. Celi (52-7); 33’ m. Salerno tr. Matenga (52-14); 35’ m. Reina tr. Celi (59-14)
Accademia FIR “Ivan Francescato”: Scaramazza (15’ st. Sette); Noventa, Coluzzi, Del Sureto (5’ st. Casarin), Faissal; Celi, Teodosio (15’ st. Varotto); Milano (21’ st. Spreafichi), Bianchi, Dene; Kurti, Fardin (30 st. Reina); Meroi (15’ st. Mastropasqua), Dinarte (15’ st. Reina), Brasini (cap, 17’ st. Alessandri).all. Di Giandomenico
Sitav Lyons Piacenza: Pasini; Franzoso (1’ st. Rodina), Camero, Subacchi (8’ st. Seminari), Gaetano; Matenga, Colombo (1’ st. Viti); Moretto, Bance (8’ st. Isola), Cissè; Bellani (19’ st. Moretti), Baas (8’ st. Salerno); Horgan, Bolzoni (11’ st. Borghi), Libero (8’ st. Bona).a disposizione: Borghi, Bona, Moretti, Salerno, Isola, Viti, Seminari, Rodina. all. Matenga
Punti conquistati in classifica: Accademia FIR punti 5; Sitav Lyons Piacenza 0