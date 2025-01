Serie B – Al PalaRuggi i Fiorenzuola Bees cercano punti salvezza; è sfida alla Virtus Imola

Tutto pronto per il grande appuntamento della 22° giornata del Campionato Serie B Nazionale Old Wild West 2024/2025, che vedrà la Virtus Imola affrontare i Fiorenzuola Bees domenica 19 gennaio 2025 alle ore 18:00 presso il PalaRuggi di Imola.

I Fiorenzuola Bees si presentano a questa sfida con la voglia di riscattarsi dopo due sconfitte brucianti. La prima, maturata sette giorni fa contro l’Andrea Costa Imola, è arrivata al termine di un match avvincente e deciso solo all’overtime. La seconda, infrasettimanale, ha visto i Bees cadere per un solo punto sul parquet della Fulgor Fidenza con il risultato di 63-62. Nonostante i risultati negativi, la squadra di coach Lorenzo Dalmonte ha dimostrato di poter competere anche nei momenti difficili. La partita contro Fidenza ha evidenziato una difesa solida che, dopo un primo tempo complicato da soli 19 punti realizzati, ha permesso di tentare una rimonta nel finale.

Sul fronte tecnico, i Bees hanno aggiunto a roster due pedine importanti nella rotazione come Emir Sabic, che viaggia a una media di 13,5 punti personali a partita, e Andrea Colussa da PSA Sant’Antimo. Il loro inserimento ha apportato profondità e qualità al roster, ma gli ultimi impegni hanno visto la squadra fronteggiare diverse problematiche fisiche che hanno costretto lo staff tecnico a continui adattamenti. La sfida contro la Virtus Imola rappresenta l’ultima tappa di un trittico impegnativo per i Bees.

Virtus Imola

Dall’altra parte, la Virtus Imola arriva all’incontro con grande entusiasmo, forte della prestigiosa vittoria ottenuta contro Basket Mestre in infrasettimanale. Il successo per 92-87 ha evidenziato la forza e la coesione della squadra guidata dall’ex coach Gianluigi Galetti e dal capitano Federico Ricci. Protagonista assoluto è stato Vaulet, autore di una prestazione da 28 punti e 10 rimbalzi, supportato dai 20 punti personali del play-guardia italo-brasiliano Morina.

Coach Lorenzo Dalmonte

‘’Il punteggio che abbiamo subito a Fidenza non dico che sia bugiardo ma è mezzo falso; abbiamo perso di 1 una partita che difensivamente abbiamo approcciato bene, ma offensivamente siamo stati davvero insufficienti soprattutto come atteggiamento.

Nel primo tempo non siamo stati squadra, l’atteggiamento del corpo è stato negativo e in questi giorni abbiamo lavorato soprattutto a livello mentale per capire le motivazioni di tutto questo. Prima di Fidenza la squadra aveva reagito e fatto partite vere, aldilà di vittorie o sconfitte. Nel nostro processo di crescita, con l’obiettivo della salvezza, abbiamo necessità di fare punti ma soprattutto resettare da subito e fare in modo che quello con la Fulgor sia stato solo un episodio.”

Il PalaRuggi si prepara quindi a vivere un match intenso e spettacolare, tra due formazioni che hanno tutte le carte in regola per offrire un grande spettacolo. L’appuntamento è fissato per domenica 19 gennaio alle ore 18:00.