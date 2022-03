Serie B – Canottieri Ongina, attenta all’insidia-Ks Rent Trentino

Trasferta insidiosa per la Canottieri Ongina. I gialloneri sono di scena sabato alle 19,30 a Bolghera (Trento) a domicilio dei padroni di casa della Ks Rent Trentino. Ultima giornata di ritorno del girone C di serie B maschile. Per i ragazzi di Gabriele Bruni (secondi e in piena lotta play off), si tratta del quint’ultimo appuntamento di regular season, sfidando un avversario che sta duellando per la salvezza.

Avversario

La Ks Rent Trentino è allenata da Matteo Saurini e occupa il settimo posto condiviso con Cavaion a 20 punti, con due lunghezze di vantaggio sulla zona salvezza.

Il turno

Questo il programma dell’ultima giornata di ritorno del girone C di serie B maschile: Arredopark Dual Caselle-Policura Lagaris, Gabbiano Mantova-Volley Cavaion, Acv Miners-Valtrompia Volley, Unitrento Volley-Radici Cazzago, Ks Rent Trentino-Canottieri Ongina, Imecon Crema-Mgr Grassobbio.

La classifica

Gabbiano Mantova 47, Canottieri Ongina 43, Unitrento Volley 37, Valtrompia Volley 29, Arredopark Dual Caselle 28, Mgr Grassobbio 25, Ks Rent Trentino, Volley Cavaion 20, Imecon Crema 19, Radici Cazzago 18, Acv Miners 17, Policura Lagaris 3.

Diretta

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Volley Canottieri Ongina.