Serie B – Capitan Morvillo spinge la Bakery: “Testa alta e dimostriamo i nostri progressi” – AUDIO

Ritorno in campo al PalaBakery per Bakery Piacenza, pronta a sfidare LuxArm Lumezzane domenica 30 novembre alle ore 18.
Alla vigilia della sfida, è capitan Emanuele Morvillo a fare il punto sul momento dei biancorossi: “Mi aspetto una gara di grande intensità. La sconfitta contro Capo d’Orlando, in cui la nostra prestazione è stata davvero negativa, ha segnato un punto di svolta per la squadra. Mi auguro che questo processo di crescita sia sempre più evidente sul campo. Arriviamo da una settimana di allenamento molto dura e molto intensa e vogliamo tradurre questo anche in partita”.
Nessuno, in casa Bakery, ha intenzione di togliere il piede dall’acceleratore: “Non ci abbatteremo mai. Di certo non ci fa piacere la situazione in cui ci troviamo. Non dobbiamo abbassare la testa, restando uniti e compatti. Anche perché siamo convinti di poter competere al 100% a questi livelli”.
Un grande pensiero è rivolto ai tifosi biancorossi, sempre presenti e vicini alla squadra: “Vorremmo regalare la prima vittoria sul campo ai nostri tifosi, che riempiono il PalaBakery ogni domenica e ci stanno dando un supporto costante, nonostante le sconfitte. Li sentiamo molto vicini e non vediamo l’ora di dedicargli un nostro successo”.