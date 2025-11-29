Serie B – Capitan Morvillo spinge la Bakery: “Testa alta e dimostriamo i nostri progressi” – AUDIO

Ritorno in campo al PalaBakery per Bakery Piacenza, pronta a sfidare LuxArm Lumezzane domenica 30 novembre alle ore 18.

Alla vigilia della sfida, è capitan Emanuele Morvillo a fare il punto sul momento dei biancorossi: “Mi aspetto una gara di grande intensità. La sconfitta contro Capo d’Orlando, in cui la nostra prestazione è stata davvero negativa, ha segnato un punto di svolta per la squadra. Mi auguro che questo processo di crescita sia sempre più evidente sul campo. Arriviamo da una settimana di allenamento molto dura e molto intensa e vogliamo tradurre questo anche in partita”.

Nessuno, in casa Bakery, ha intenzione di togliere il piede dall’acceleratore: “Non ci abbatteremo mai. Di certo non ci fa piacere la situazione in cui ci troviamo. Non dobbiamo abbassare la testa, restando uniti e compatti. Anche perché siamo convinti di poter competere al 100% a questi livelli”.

Un grande pensiero è rivolto ai tifosi biancorossi, sempre presenti e vicini alla squadra: “Vorremmo regalare la prima vittoria sul campo ai nostri tifosi, che riempiono il PalaBakery ogni domenica e ci stanno dando un supporto costante, nonostante le sconfitte. Li sentiamo molto vicini e non vediamo l’ora di dedicargli un nostro successo”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy