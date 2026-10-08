Serie B – Fiorenzuola Bees, al PalArquato arriva la Leonessa Brescia: una grande sfida da vivere insieme

Una vittoria importante alle spalle, una sfida di altissimo livello davanti. I Fiorenzuola Bees tornano al PalArquato di Castell’Arquato, dove domenica 11 ottobre 2026 alle ore 18.00 affronteranno A2A Leonessa Brescia nella terza giornata del Campionato di Serie B Nazionale Old Wild West.

Per la squadra di coach Marco Del Re sarà un banco di prova particolarmente impegnativo contro una formazione costruita per recitare un ruolo da protagonista e indicata tra le principali candidate al salto di categoria. Un appuntamento che promette intensità e spettacolo, nel quale i Bees vogliono dare continuità alla bella prestazione offerta sul parquet di Reggio Calabria.

Il 63-76 del PalaCalafiore ha consegnato a Fiorenzuola i primi due punti della stagione, premiando una prova di personalità, organizzazione e compattezza. I gialloblù hanno preso il comando fin dalle battute iniziali, costruendo il proprio vantaggio attraverso una difesa attenta e un attacco capace di coinvolgere più protagonisti.

Paolo Marinelli ha guidato la squadra con giocate di talento assoluto fino ai liberi che hanno chiuso definitivamente l’incontro, ma il successo in Calabria ha avuto una forte impronta collettiva: dall’impatto di Biorac sotto i tabelloni al contributo di Federico Lui dalla panchina, passando per le giocate di Cecchinato, De Zardo e Franceschi. Segnali incoraggianti per un gruppo che ha saputo reagire alla sconfitta dell’esordio e gestire con lucidità una trasferta lunga e insidiosa.

Ora il livello della sfida si alza ulteriormente. La Leonessa di coach Marco Calvani si presenta a Castell’Arquato con due vittorie in altrettante partite, forte di un organico che unisce esperienza, qualità e numerose soluzioni offensive. Nell’ultimo turno Brescia ha superato Agrigento per 85-71, davanti a oltre tremila spettatori al PalaLeonessa, confermando le proprie ambizioni.

Dopo aver chiuso il primo quarto in svantaggio, i biancoblù hanno cambiato passo attraverso la difesa e trovato nei momenti decisivi le giocate per mettere al sicuro il risultato. Lombardi, autore di 18 punti, è stato il miglior realizzatore dell’incontro; in doppia cifra anche Burns con 13, Da Ros e Klanjscek con 11, e Bazan con 10. Proprio le triple di Klanjscek hanno spento il tentativo di rimonta siciliano, certificando la profondità e la pericolosità della formazione ospite.

Per Fiorenzuola serviranno concentrazione, energia e continuità nell’arco dei quaranta minuti, andando anche sopra i propri limiti per provare a mettere i bastoni tra le ruote ad una squadra come la Leonessa Brescia che abbina grande talento ad una fisicità media in campo fuori dalla media. La capacità di limitare gli avversari, contendere ogni possesso e mantenere ordine anche sotto pressione sarà fondamentale per provare a mettere in difficoltà una squadra chiamata a vincere.

Sulla carta, una sfida da Davide contro Golia. Sul parquet, però, i Bees vogliono giocarsi fino in fondo le proprie possibilità. Il peso del pronostico sarà sulle spalle di Brescia; Fiorenzuola potrà affrontare l’appuntamento con la fiducia conquistata a Reggio Calabria e con la voglia di regalare una domenica speciale al proprio pubblico.

Le biglietterie online sono già aperte ed è attesa una folta rappresentanza del tifo ospite. Per questo i Fiorenzuola Bees chiamano a raccolta tifosi, famiglie e appassionati: il calore del PalArquato potrà diventare una spinta preziosa in ogni momento della partita.

Appuntamento domenica 11 ottobre alle ore 18.00 al PalArquato di Castell’Arquato: i Bees sono pronti alla sfida e hanno bisogno della loro gente.