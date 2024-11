Serie B – Fiorenzuola Bees: in casa dell’Andrea Costa Imola serve una prova maiuscola

I Fiorenzuola Bees di coach Lorenzo Dalmonte affrontano la trasferta del PalaRuggi di Imola con la necessità di disputare una partita maiuscola per venire a capo della UP Andrea Costa Imola. Domenica 3 novembre 2024 alle ore 18.00 va in scena una sfida ormai classica della Serie B Nazionale Old Wild West, con le due compagini chiamate sul parquet imolese per 2 punti di grande importanza specifica.

Fiorenzuola arriva alla sfida dopo 2 ko consecutivi, il primo nella debacle a Treviglio, il secondo ormai 7 giorni fa nello sfortunato overtime perso contro la Rucker San Vendemiano.

Nel 78-83 dell’ultima giornata al PalArquato, lo staff valdardese ha evidenziato una partita con diversi errori semplici durante la partita, con i punti rossi esclamativi delle troppe palle perse e i troppi rimbalzi offensivi concessi da parte dei Bees ad una squadra forte ed esperta come San Vendemiano.

In casa Bees sono da evidenziare i miglioramenti sotto canestro, con il rientrante Seck e il neo arrivato Spizzichini che hanno dato una maggiore pericolosità sotto le plance alla squadra di capitan Bottioni.

Il focus su Imola

La UP Andrea Costa Imola arriva alla sfida contro i Fiorenzuola Bees con tanta voglia di inanellare la 5° vittoria consecutiva in un campionato finora di alto profilo. Oltre a partite giocate ad alto punteggio, i miglioramenti di Imola sono stati evidenti anche nella metà campo difensiva durante le gare, con il 60-66 con cui la squadra biancorossa ha espugnato il Pala FitLine di Desio la scorsa settimana che ha dimostrato una solidità evidente.

La squadra di coach Angori vede in Klanjscek un giocatore attualmente di livello superiore, con i 22,1 punti a partita della guardia slovena classe 1999 (42% da 3 punti in staigone) che lo rendono il pericolo pubblico numero 1 per la difesa dei Bees.

La Andrea Costa Imola è tuttavia anche molto altro, con i vari Toniato e Sanguinetti ad essere armi potenti dall’arco e ad alternarsi all’ex della gara Giacomo Filippini (10,9 punti e 5,6 rimbalzi a partita) e Chiappelli (8 punti e 8,7 rimbalzi) sotto le plance.

Coach Lorenzo Dalmonte

‘’Domenica ci aspetta una gara complicata ad Imola, perché giocare al PalaRuggi non è mai facile. Ci aspetta una squadra in piena salute, che con grande fiducia sta dimostrando di poter disputare un campionato di alto livello grazie anche ad un mercato condotto con estrema intelligenza, con un quintetto di altissimo livello ed una panchina di giovani motivati e di grande talento.

Dal canto nostro, stiamo cercando di trovare il nostro equilibrio. Sappiamo che ci attende un campionato lungo e difficile, ma questo ci impone di rimanere con una soglia di attenzione altissima e allo stesso tempo cercando di imparare dai nostri errori partita dopo partita.”