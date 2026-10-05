Serie B – I Fiorenzuola Bees fanno jackpot ed espugnano Reggio Calabria: 63-76 a domicilio della Viola

I Bees si affacciano alla temibile e lunga trasferta del PalaCalafiore nella 2ª Giornata Campionato Serie B Nazionale Old Wild West per affrontare la Viola Reggio Calabria.

La cronaca

Taflaj si porta sulle spalle l’attacco di Reggio Calabria nel primo quarto nel palazzetto calabrese, ma i Bees vedono in Biorac un importante contributo con 5 punti e 5 rimbalzi nei primi minuti di gioco.

Lui dalla panchina realizza un importante canestro, con Cecchinato che dall’arco scaglia il 13-20 al 9’. Fiorenzuola scatta meglio anche nel secondo parziale, con Marinelli che arma la mano di De Zardo per il 13-27 al 12’. Timeout Reggio Calabria. Markovic in uscita dal timeout dà fiato ai calabresi, ma Lui è un fattore vero e proprio e con il personale 3/3 risponde presente.

Marinelli da 7 metri scrive il massimo vantaggio al 13’ sul 15-32 per i Bees, con le maglie della difesa che si stringono e costringono a percentuali basse i percentuali di casa. Sul canestro di Franceschi la panchina gialloblù esplode, con il secondo timeout nel girone per il 15-34. Romeo scaglia la tripla dal 22-39 che dà animo al tifo di casa e chiudendo il primo tempo sul -17.

Secondo tempo

Le squadre si danno battaglia ad inizio secondo tempo, con i Bees che grazie a Marinelli e De Zardo volano sul 29-48 al 22’. Timeout obbligato da parte di coach Carrea. Taflaj cerca con energia di dare extra possessi all’attacco arancione (36-50 al 25’), Alma Cecchinato alza la parabola per una delle sue prime zingarate di partita.

I Bees collezionano liberi con Marinelli e Lui (40-57 al 27’), ma Reggio Calabria è abile a cercare di rintuzzare il vantaggio gialloblu con Romeo per chiudere sul 44-60. Anche nell’ultimo parziale i Bees riescono a gestire nei primi minuti il cospicuo vantaggio accumulato. Tiberti confeziona il cioccolatino per Franceschi al 34’ (49-68), con Marinelli che sembra confezionare il canestro della staffa dopo un giro di orologio. 49-71.

Biorac inchioda il 52-73 al 37’, ma Tourè non vuole mollare nonostante il gap elevato e realizza fuori equilibrio nel pitturato. La Viola rientra fino al -15 al 38’ grazie a Donadoni e Taflaj, con coach Del Re che chiama timeout per tenere accesa la fiamma in casa Fiorenzuola. Marinelli chiude la partita da MVP con i due liberi della staffa, con i Bees che portano a casa due pareggi punti importantissimi per muovere la classifica chiudendo 63-76.

Viola Reggio Calabria vs Fiorenzuola Bees 63-76

(13-20; 22-39; 44-60)

Viola Reggio Calabria: Taflaj 22, Markovic 6, Love 2, Donadoni 5, Marini 2, Calvellini 6, Clark 2 ,Abati Tourè 2, Diouf 2, Romeo 14. All. Carrea

Fiorenzuola Bees: Mazburrs, Biorac 9, Franceschi 4, Marinelli 24, Cecchinato 9, Krilkovs, De Zardo 11, Lui 9, Frosini, Tiberti 5, Ambrosetti 5. All. Del Re