Serie B – I Fiorenzuola Bees tornano al PalaTerme: questa volta gli avversari sono gli Herons Montecatini

I Fiorenzuola Bees di coach Lorenzo Dalmonte si apprestano a vivere la trasferta per la 6° Giornata del Campionato Serie B Nazionale Old Wild West 2023/2024 Girone A affrontando per la seconda volta la via di Montecatini, con destinazione PalaTerme.

Alle ore 18.00 di domenica 29 ottobre 2023 verrà alzata la palla a due della sfida che vedrà i Fiorenzuola Bees affrontare un’altra squadra di primissima fascia, in un inizio campionato costellato da trasferte di alto coefficiente di difficoltà.

Il punto in casa Fiorenzuola

I Bees arrivano all’incontro dopo la sconfitta patita al PalArquato nello scorso weekend contro la Caffè Toscano Pielle Livorno per 73-85, dove il terzo quarto ha fatto la differenza per i toscani dopo una partita nel complesso giocata bene da Fiorenzuola.

Il 9-26 nel quarto del rientro dagli spogliatoi dopo l’intervallo lungo ha fatto masticare amaro i gialloblu, convinti di poter fare uno scherzo ad un roster importante come quello della Pielle. In casa Bees la prova balistica di Emir Sabic (con 25 punti e 6/10 da 3 punti) ha visto degli sprazzi importanti di crescita di condizione anche da parte di Giacchè e Re, con un Seck ancora non al 100% che è riuscito comunque a ritagliarsi 18 minuti di impiego.

Durante la settimana Fiorenzuola ha visto il rientro in gruppo da parte di Ilija Biorac, ormai fermo da inizio campionato a causa di un problema muscolare, con la squadra di coach Dalmonte che vuole approcciare al PalaTerme in modo nettamente migliore rispetto alla sfida con l’altra squadra della città, la Gema Montecatini, affrontata nello stesso impianto lo scorso 11 ottobre.

Il punto su Montecatini

Gli Herons Montecatini arrivano alla sfida al comando della classifica di Serie B Nazionale Old Wild West, con 4 vittorie e 1 sconfitta nelle prime 5 giornate di campionato; la squadra di coach Barsotti nell’ultimo turno ha sbancato Cassino per 66-80, guidata dai 16 punti di Adrian Chiera e dai 15 di Nicola Natali.

E’ proprio Chiera il top scorer in questo inizio campionato per la Herons, con i suoi 17,8 punti di media. Alla sua seconda stagione in quel di Montecatini, la guardia argentina classe 1994 ex Cividale sta viaggiando a medie dall’arco clamorose, con un 59% da 3 che lo rendono uno degli elementi da cerchiare in rosso per la difesa di capitan Ricci e compagni.

Coach Dalmonte ha inquadrato il momento dei Fiorenzuola Bees

”Credo che contro Livorno abbiamo pagato un terzo quarto dove gli avversari hanno punito ogni nostro errore. Il nostro approccio nel terzo quarto è stato sbagliato, e nonostante gli altri 30 minuti positivi, sono stati troppi gli errori difensivi individuali. A livello statistico abbiamo forzato la Pielle Livorno a 20 palle perse, un dato importante, ma abbiamo concesso troppi canestri facili nei momenti chiave e abbiamo subito un’enorme differenza a rimbalzo.