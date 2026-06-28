Serie B Interregionale – Bakery Piacenza saluta Alessandro Dore: un percorso di crescita e miglioramento

Le strade della Bakery Piacenza e di Alessandro Dore si separano al termine di una stagione che ha rappresentato un importante capitolo di crescita per il giovane playmaker.

Arrivato in biancorosso come uno dei prospetti più interessanti della categoria, Alessandro ha saputo conquistarsi un ruolo da protagonista, dimostrando qualità tecniche, personalità e una costante maturazione nel corso dell’intera annata. Con 14,8 punti di media in 33 partite disputate, oltre 2,8 assist a gara e prestazioni di assoluto livello, Dore è stato uno dei punti di riferimento offensivi della squadra, confermandosi tra i giovani più interessanti dell’intero campionato di Serie B.

La sua stagione non si è però limitata ai risultati ottenuti con la prima squadra. Alessandro è stato infatti uno dei leader tecnici dell’Under 19 Gold di Piacenza Young, guidando il gruppo fino alle Finali Nazionali e contribuendo in maniera determinante alla crescita di un progetto giovanile che continua a rappresentare uno dei pilastri della società.

Numeri, talento e risultati raccontano solo una parte del percorso. Ciò che rende particolarmente significativo il cammino di Alessandro è la sua evoluzione come giocatore e come atleta, frutto del lavoro quotidiano svolto insieme allo staff tecnico guidato da Giorgio Salvemini e alla società. Una crescita che oggi gli permette di compiere un ulteriore passo in avanti nella propria carriera, approdando alla TAV Treviglio in Serie B Nazionale.

La Bakery Piacenza saluta Alessandro con orgoglio, consapevole di aver contribuito al suo percorso di formazione e di avergli offerto un contesto nel quale esprimere il proprio potenziale. Da sempre il nostro obiettivo è quello di creare opportunità per i giovani talenti, accompagnandoli nel loro percorso di crescita e preparando il terreno per il salto verso categorie superiori.

Perché il successo di un settore giovanile e di un progetto tecnico non si misura soltanto nei risultati ottenuti sul campo, ma anche nella capacità di far spiccare il volo ai propri ragazzi.

Alessandro rappresenta perfettamente questa filosofia: un giovane atleta che ha lavorato, è cresciuto e che oggi è pronto per affrontare una nuova sfida.

Grazie Ale per l’impegno, la passione e le emozioni che hai regalato ai colori biancorossi.

Da parte di tutta la famiglia Bakery Basket Piacenza, un grande in bocca al lupo per il prosieguo della tua carriera. Siamo certi che questo sia soltanto l’inizio di un percorso ricco di soddisfazioni.

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