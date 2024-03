Volley – Gas Sales Piacenza-Modena 3-1, i biancorossi chiudono al terzo posto la regular season: sarà Milano l’avversario di Piacenza ai playoff

La Gas Sales Piacenza supera in 4 set Modena e si aggiudica il derby della via Emilia. Gli uomini di Anastasi chiudono la regular season al terzo posto ed affronteranno ai play-off Milano. Brizard e compagni vincono in rimonta il primo set, per poi cedere il passo ai canarini nel set successivo. Da quel momento però la squadra di Giuliani esce dalla partita ed i locali dominano terzo e quarto set.

Mercoledì sera, alle 20:30, gara 1 dei quarti di finale al PalaBanca di Piacenza

I sestetti

GAS SALES PIACENZA: Romanò, Brizard, Leal, Lucarelli, Caneschi, Simon, Scanferla (L). All. Anastasi

MODENA: Sapozhkov, Bruno, Davyskiba, Rinaldi, Sanguinetti, Stankovic, Gollini (L). All. Giuliani

Primo set

Modena arriva avanti a quota 8 (5-8). Ace di Caneschi 7-8. Diagonale di Leal 8-9. Modena allunga 13-10. Anastasi chiama timeout sul 11-15. Davyskiba a segno 12-17. Pallonetto di Romanò 13-17. Muro di Simon 14-17. Torna sotto Piacenza 16-18 e Giuliani chiama timeout. Ace di Romanò 17-18. Invasione a muro di Piacenza 17-19. Parallela di Leal 18-19. Primo tempo di Sanguinetti 18-20. Simon ferma Sapozhkov, murato il russo 20-19. Ace di Simon 20-20! Muro di Modena su Romanò dopo due grandi difese di Piacenza 20-21. Pallonetto di Romanò 22-21! Giuliani chiama timeout. Brizard mette troppo effetto al servizio 22-22. Mani out cercato da Lucarelli 23-22. Errore di Lucarelli 23-23. Romanò ancora di prepotenza in attacco 24-23. Gironi al servizio. Pipe di Lucarelli e vince il primo set.

Secondo set

Modena parte ancora forte 0-3 e 1-5. Ace di Romanò 4-5. Parità a quota 5! Muro di Simon e Piacenza passa a condurre 6-5. Allungo biancorosso 10-8 e 12-9: Giuliani chiama timeout! Errore di Caneschi 12-11. Gran punto di Leal 13-11. Grande muro di Simon 14-12. Davyskiba mura Leal 14-14. muro di Lucarelli 15-14. Davyskiba a segno con un ace 15-16, sorpasso di Modena. Grande diagonale di Romanò 16-16. Pipe di Leal 17-16. Pipe di Davyskiba 17-17. Lucarelli attacca out e Modena torna avanti 17-18. Modena allunga nella fase finale 20-23. Muro di Simon e Piacenza torna a -1 (22-23). Davyskiba spara out 23-23. Romanò spara out 23-24. Sanguinetti spara out. Secondo set ball per Modena 24-25. Davyskiba chiude il set 24- 26

Terzo set

Piacenza fa gara di testa 5-3. Piacenza allunga 6-3 dopo l’errore di Davyskiba. Errore di Sanguinetti 3-7. Lucarelli picchia dai 9 metri e Piacenza scappa sul 10-4. Leal attacca con palla staccata da rete e fa un mezzo miracolo 11-6. Simon ferma Davyskiba 12-6. Muro di Leal e Simon 13-6. Ace di Caneschi 15-6! Dominio di Piacenza, sempre più vicina al terzo posto. Lucarelli attacca da posto 4 e supera il muro a 3 (18-9). Muro di Piacenza 19-9. Lucarelli in scioltezza 21-11. Piacenza vince il terzo set 25-17 e blinda il terzo posto.

Quarto set

Piacenza conduce 6-3, grande diagonale di Recine. Ace di Recine 8-4. Ancora ace di Recine 10-4. Grande ace di Andringa. Piacenza sta giocando con le cosiddette seconde linee questo set. Piacenza in controllo 14-8. Attacco di Recine 15-9. Piacenza domina il set 21-15. Gran muro di Ricci 23-15. Attacco di Recine 24-15. Piacenza chiude 25-15 e 3-1.