Alimenti senza etichetta e abbigliamento contraffatto, blitz in un negozio di Monticelli – FOTO

Nel corso dell’ispezione condotta dai carabinieri della Stazione di Monticelli d’Ongina, coadiuvati da personale dei reparti specializzati dei carabinieri, il titolare di un negozio di alimentari e accessori è stato segnalato all’autorità giudiziaria per violazioni igienico‑sanitarie e commercio di prodotti con marchi falsi.

I controlli

A Monticelli d’Ongina (PC), i militari della locale Stazione, del Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Parma (NAS), coadiuvati anche dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Piacenza, hanno eseguito un controllo presso un esercizio commerciale, gestito da un’impresa individuale attiva nel settore della rivendita di prodotti alimentari indiani.

Alimenti privi di etichettatura

Durante le verifiche, è emersa la responsabilità del titolare, un 25enne di origini indiane, di aver detenuto prodotti alimentari privi delle informazioni obbligatorie in etichetta – come l’origine e la data di scadenza – in violazione delle disposizioni di legge che disciplinano le attività di controllo nella filiera alimentare. A seguito di tale violazione, gli hanno contestato una sanzione pecuniaria pari a 2.000 euro, oltre al sequestro dei prodotti privi della documentazione richiesta, affidati in custodia al titolare.

Abbigliamento contraffatto

Contemporaneamente, nel medesimo contesto ispettivo, è stato accertato che il negozio era anche coinvolto nella vendita di capi di abbigliamento e accessori recanti marchi chiaramente contraffatti. Tali articoli sono stati posti sotto vincolo di sequestro e custoditi dalla locale Stazione dei carabinieri che ha provveduto a denunciare il 25enne alla locale Procura per l’introduzione e il commercio di prodotti con segni distintivi falsi o alterati.

L’intervento, promosso su impulso della Stazione Carabinieri di Monticelli d’Ongina, si inserisce all’interno dell’attività di vigilanza ordinaria e programmata sul territorio, mirata a verificare il rispetto delle normative in tema di sicurezza alimentare e tutela del consumatore.

La mancanza di etichetta sui prodotti alimentari determina una situazione di incertezza circa la tracciabilità, la composizione, la scadenza e l’origine dei beni immessi sul mercato, elementi essenziali per garantire la tutela della salute pubblica.

Nella stessa ottica, la scoperta di merce contraffatta rappresenta un fenomeno che va ben oltre la frode commerciale: si tratta di un’attività che mina la fiducia del consumatore nel marchio e nella qualità del bene acquistato, e che comporta un danno tanto al mercato legale quanto ai titolari dei marchi originali. Per queste ragioni, la segnalazione all’Autorità Giudiziaria e amministrativa assume un rilievo significativo per scoraggiare pratiche illecite e tutelare la collettività.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy