Serie B1 – La Conad Alsenese non riparte: Forlì si impone 3-0

Non si sblocca la Conad Alsenese nel campionato di serie B1 femminile (girone D), con la squadra di Enrico Mazzola costretta a incassare il terzo ko consecutivo senza vincere set. Sabato a Forlì le gialloblù piacentine hanno subìto il 3-0 per mano della Bleuline, terza forza del campionato, chiudendo un trittico avaro di soddisfazioni nell’arco di otto giorni contando anche i passi falsi interni contro Cesena (sabato precedente) e Garlasco (recupero di mercoledì scorso).

A Forlì, la Conad (sempre orfana del capitano Valeria Diomede per infortunio) è sempre stata messa alle corde dalle padrone di casa, che hanno tenuto costantemente in mano il pallino del gioco, scavando un solco importante soprattutto in attacco e chiudendo i tre parziali senza mai rischiare di veder riaperto l’incontro. In classifica, Alseno resta quart’ultima con 15 punti, sempre uno in meno di Garlasco (ora come ora salvo) sconfitto in casa dalla capolista Montale. Sabato crocevia fondamentale per le gialloblù, di scena alle 21 al palazzetto di Alseno contro il fanalino di coda Certosa Volley.

BLEULINE FORLI’-CONAD ALSENESE 3-0

(25-17, 25-15, 25-20)

BLEULINE FORLI’: Morolli C. 11, Bacchilega 12, Mauriello 9, Gallo 10, Gardini 9, Morolli E. 4, Gregori (L). N.e.: Macchi, Parenti, D’Aurea, Ghiotti, Laghi. All.: Morolli L.

CONAD ALSENESE: Cornelli 6, Fava E. 2, Gobbi 11, Tosi 3, Guccione 2, Romanin 3, Toffanin (L), Sesenna 2, Zagni 1, Lago 4. N.e.: Poggi, Diomede. All.: Mazzola

ARBITRI: Cavalera e Scognamiglio

Risultati

Certosa Volley-Csi Clai Imola 0-3

Bleuline Forlì-Conad Alsenese 3-0

Csv-Ra.Ma. Ostiano-Esperia Cremona 0-3

Fos Wimore Cvr-Tirabassi & Vezzali rinviata

Volley 2001 Garlasco-Emilbronzo 2000 Montale 1-3

Elettromeccanica Angelini Cesena-Fumara MioVolley Gossolengo 3-0.

Classifica

Emilbronzo 2000 Montale 36, Esperia Cremona 29, Bleuline Forlì 26, Csi Clai Imola 25, Csv-Ra.Ma. Ostiano 22, Elettromeccanica Angelini Cesena 20, Tirabassi & Vezzali 19, Volley 2001 Garlasco 16, Conad Alsenese 15, Fumara MioVolley, Fos Wimore Cvr 12, Certosa Volley 2. (Cremona, Forlì, Imola, Ostiano, Fumara e Certosa una partita in meno, Cesena, Tirabassi & Vezzali, Fos Wimore Cvr due partite in meno).