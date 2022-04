Serie C – Dopo oltre 220 presenze, Ettore Guglieri saluta il Fiorenzuola calcio

U.S. Fiorenzuola 1922 comunica che nella stagione 2022/2023 non vedrà nella propria rosa il nome del capitano Ettore Guglieri come giocatore.

Arrivato all’U.S. Fiorenzuola nella stagione 2014/2015, Guglieri si è imposto come vero e proprio faro nello spogliatoio rossonero, collezionando ben 227 presenze (di cui 22 in Serie C nella stagione attuale) e vincendo il Campionato Serie D nella stagione 2020/2021 da capitano.

Per la maglia rossonera non solo ha segnato 7 reti, ma ha rappresentato più di un semplice giocatore, distinguendosi sul campo ma anche come esempio morale e verso i più giovani.

La sfida di domani contro la Giana Erminio, in programma al Velodromo Pavesi alle ore 14.30 e valevole per la 38° Giornata Campionato Serie C Girone A Lega Pro, sarà quindi l’ultima partita in cui vedremo Ettore Guglieri calcare il manto valdardese da giocatore.

A nome di tutta la società, un Grazie ad Ettore per quanto fatto per i colori di U.S. Fiorenzuola. Il giusto tributo verrà riservato nella giornata di domani al Velodromo Pavesi.

Grazie, Ettore!