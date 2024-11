Biglietti omaggio per Fiera dei Vini. A Piacenza Expo dal 16 al 18 novembre

BIGLIETTI OMAGGIO – Siamo lieti di invitarvi all’evento fieristico “Fiera dei Vini” in programma dal 16 al 18 novembre 2024 a Piacenza Expo.

Fiera dei Vini

PIACENZA EXPO

dal 16 al 18 novembre 2024

Regolamento iniziativa.

Invia un messaggio (con le modalità indicate sopra) per candidarti; un conduttore di Radio Sound ti richiamerà per confermarti il biglietto omaggio. Dovrai rispondere alla telefonata e fare un breve saluto in diretta su Radio Sound per ottenere il tuo omaggio. Entro la data dell’evento riceverai un WhastApp di conferma con tutte le indicazioni per utilizzare il tuo omaggio.

Se non ricevi la telefonata 📵 o non fai in tempo a rispondere non preoccuparti, questa volta la fortuna non è stata dalla tua parte. Tuttavia, non abbatterti! Spesso facciamo regali speciali e potresti essere il prossimo fortunato destinatario.

Ci piace fare le cose semplici ma nel rispetto di tutti e per questo motivo l’iniziativa non prevede estrazione ma semplicemente un premio fedeltà deciso da noi di Radio Sound. Cerchiamo sempre di accontentare e incentivare nuovi ascoltatori per dare opportunità a più persone. Se hai già vinto in passato, la tua candidatura non verrà esclusa a priori ma semplicemente avrai meno probabilità di essere chiamato. Per aumentare le probabilità di essere selezionato ti consigliamo vivamente di inviare il messaggio appena senti che il conduttore annuncia il momento gioco, quando invita a scrivere. Facciamo diversi momenti gioco (tra le ore 7 e le 20 su Radio Sound) in funzione di quanti omaggi abbiamo da regalare.

Cerca di essere creativo, divertente, simpatico mentre sei in diretta con il conduttore; dai libero sfogo alla tua personalità.

FIERA DEI VINI 2024: A PIACENZA TRA I FILARI DI VITI PER SCOPRIRE I TESORI DELL’ENOLOGIA ITALIANA

Il terzo weekend di novembre nel capoluogo emiliano tre giorni dedicati al vino dove degustare, acquistare, partecipare a masterclass e focus dedicati. Prevendite online già attive

Dal 16 al 18 novembre 2024 a Piacenza Expo torna la Fiera dei Vini. Oltre 200 le aziende – da tutte le regioni d’Italia e anche oltreconfine – che alla data attuale sono state selezionate per partecipare all’evento. Nell’edizione 2024 la mostra mercato presenterà un programma ancora più ricco per i visitatori che potranno muoversi tra gli stand per scoprire nuove realtà vitivinicole ma anche fare acquisti in vista delle festività, prendere parte alle masterclass condotte da esperti degustatori di vino e di olio, seguire approfondimenti sul rapporto tra vino, turismo e territorio, scoprire nuovi progetti e interessanti pubblicazioni nell’arena dedicata e partecipare a mostre collaterali. La giornata del lunedì sarà come da tradizione dedicata a sommelier, operatori e addetti ai lavori con proposte studiate appositamente.

Le masterclass, due per giornata e acquistabili online a 25 euro cadauna, con focus su diverse categorie, saranno l’occasione per scoprire alcune eccellenze dei produttori presenti in fiera. I partecipanti verranno accompagnati in queste suggestive esplorazioni da quattro ambasciatori del gusto: Antonello Maietta, Former President di AIS (Associazione Italiana Sommelier), giornalista e divulgatore enogastronomico, Roberto Donadini, Presidente di FISAR (Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori), Vito Intini, Presidente di ONAV (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vino) e Luigi Caricato, scrittore, giornalista e direttore del magazine Olio Officina.

Tra le attività dell’esposizione, che si propone di promuovere anche l’aspetto culturale del settore vitivinicolo, da segnalare – forte del successo raccolto l’anno scorso – il ritorno di Filari di Libri, lo spazio riservato alle presentazioni di volumi nel padiglione principale della fiera. Finestre di 30 minuti saranno a disposizione di autori indipendenti che vogliano presentare pubblicazioni sui temi Ufficio stampa: Studio Cru  Via Vecchia Ferriera 59B, Vicenza  telefono: 0444–042110 mail: info@studiocru.it del vino e dell’enoturismo, di case editrici e librerie specializzate in enologia, gastronomia, viaggi, storia del vino e agricoltura, per confrontarsi con un pubblico di appassionati.

La biglietteria online per l’ingresso alla Fiera dei Vini 2024 è già attiva al link , in prevendita fino al 30 ottobre al prezzo scontato di 20 euro per il biglietto giornaliero. Il costo del ticket giornaliero senza riduzioni è di 25 euro, ma è possibile anche optare per la soluzione di un biglietto cumulativo, al prezzo di 40 euro per l’accesso a due giorni di evento. Per coloro che sono affiliati alle associazioni di settore AIS, ONAV, FISAR, ASSOSOMMELIER è riservato un biglietto ridotto giornaliero al costo di 15 euro, che può essere richiesto scrivendo a ufficio.commerciale@piacenzaexpo.it.

Piacenza, Fiera dei Vini in breve

Dove: Piacenza Expo

Orario di apertura al pubblico:

sabato e domenica dalle 11.00 alle 19.00 – lunedì dalle ore 10.00 alle ore 16.30

Ingresso: 25,00 euro comprensivo di bicchiere per degustazioni – ridotto 15,00 euro per convenzioni con

associazioni di settore. I minorenni non pagano l’ingresso e non possono effettuare degustazioni

Parcheggio: gratuito

Info utili: carrelli disponibili per gli acquisti; sconti ai visitatori per ingresso a musei cittadini

Segreteria Organizzativa: Piacenza Expo Alessandra Bottani fieradeivini@piacenzaexpo.it – 0523 602711

Per la seconda edizione la mostra mercato di Piacenza Expo mette al centro i territori da scoprire con il Patrocinio del Movimento Turismo del Vino. Già quasi 200 le aziende iscritte

Piacenza Expo annuncia che la Fiera dei Vini 2024, in programma nel capoluogo emiliano da sabato 16 a lunedì 18 novembre, diventerà la prima manifestazione fieristica a carattere nazionale dedicata all’enoturismo. L’evento ha ottenuto il patrocinio del Movimento Turismo del Vino, ente no profit che riunisce le più prestigiose aziende vitivinicole d’Italia selezionate sulla base di specifici criteri, principalmente per la qualità dell’ospitalità in cantina.

Il sostegno è stato accordato dal Presidente del Movimento Turismo del Vino Nicola D’Auria, che ha sottolineato come la Fiera dei Vini sia “un’occasione qualificata e qualificante per sviluppare la formazione e il business legati alla cultura dell’accoglienza enoturistica, promuovendo un approccio al mondo del vino sempre più caratterizzato dalla ricerca di suggestioni ed esperienze sensoriali”.

Indirizzata tanto agli appassionati curiosi di esplorare nuovi territori e approfondire la cultura del vino quanto a esperti e professionisti del settore, la Fiera dei Vini proporrà un nuovo modo di intendere una mostra mercato, dove l’incontro con i produttori diventerà momento per scoprirne prodotti e storie ma anche possibilità di esplorare le zone vinicole del Belpaese, con peculiarità e tradizioni. Nel percorso all’interno dei padiglioni i visitatori potranno trovare informazioni e proposte per organizzare al meglio le visite, non solo nelle cantine ma anche nel territorio circostante.

“La nostra mostra mercato sarà un unicum nel panorama italiano – dichiara Sergio Copelli, Coordinatore Generale di Piacenza Expo – perché mette al centro l’importanza strategica di promuovere l’accoglienza in azienda e sviluppare attività adeguate. Con un format collaudato e lo sviluppo della manifestazione su tre giorni – con il lunedì pensato per il mondo HoReCa, Ufficio stampa: Studio Cru  viale Verona 98, Vicenza  telefono: 0444–042110 mail: info@studiocru.it masterclass e momenti di approfondimento – ci proponiamo di diventare il punto di riferimento nell’ambito enoturistico per l’intero settore, ma soprattutto per le cantine che scelgono di prendere parte alla Fiera dei Vini, rinnovando la fiducia nei nostri confronti, così come per gli operatori che si relazionano quotidianamente con turisti e winelovers in cerca di innovative esperienze di visita”.

Per garantire la migliore fruizione della rassegna e offrire un’esperienza di qualità ideale per visitatori e produttori, le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento dei 300 espositori.

“Abbiamo già assegnato i 2/3 dei posti disponibili – prosegue Copelli – È il segnale che siamo sulla strada giusta, e che questa manifestazione desta grande interesse anche grazie al buon punto di partenza dell’edizione 2023”.

I produttori interessati a esporre alla Fiera dei Vini potranno pre-accreditarsi sul sito www.fieradeivini.it. Le richieste saranno valutate dal comitato tecnico che potrà confermare l’iscrizione fino al raggiungimento della capienza massima.