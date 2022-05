Fisco, Sforza Fogliani: “La sinistra vuole penalizzare l’edilizia”

“L’estrema sinistra vuole penalizzare il risparmio in edilizia coerentemente con il pensiero unico internazionale che vuole che gli italiani investano nella

finanza togliendosi il vecchio vizio di investire nella casa. Il pensiero unico internazionale, com’e’ noto, corrisponde sempre con quello della sinistra italiana”. Lo afferma il Il Presidente del Centro studi Confedilizia Corrado Sforza Fogliani secondo cui “ci voleva un sottosegretario all’Economia del partito Articolo Uno, Cecilia Guerra, per applaudire all’Europa. L’errore madornale di una sua dichiarazione al Corriere della Sera di oggi e’ nella partenza stessa, e cioe’ nel ritenere che il Catasto attuale si basi su valori rilevati piu’ di trent’anni fa, come dice la senatrice testualmente, con immobili che hanno aumentato di molto il loro valore”. In realta’ non si sa dove Cecilia Guerra collocherebbe, ad esempio, l’aumento del 5% varato da Prodi”.