Si è riunito il primo cda di Acer Piacenza: “Migliorare le condizioni di vita negli alloggi popolari”

Si è riunito il primo Consiglio di Amministrazione di Acer Piacenza. Tra i primi atti formalizzati la nomina del vicepresidente, il consigliere Andrea Pezzani. «Colgo l’occasione dell’Insediamento del CDA – dichiara il presidente di Acer Marco Bergonzi – per ringraziare il Presidente della Provincia Monica Patelli, il Sindaco di Piacenza Katia Tarasconi e con lei ciascun Sindaco della provincia di Piacenza per la fiducia accordataci con la nomina durante la Conferenza degli Enti. Acer svolge un importantissimo ruolo al servizio dei Comuni nell’ambito delle politiche abitative e le persone che vi lavorano – dalle quali ho tratto già un’ottima impressione – sono competenti e motivate». Tra le priorità del Presidente la creazione di un rapporto sempre più diretto con gli inquilini e con i Comuni: «Do la mia piena disponibilità ad incontrare le famiglie e i Sindaci: contribuire a risolvere i problemi e migliorare le condizioni di vita negli alloggi popolari – conclude Bergonzi – significa garantire un innalzamento della qualità dell’abitare per l’intera comunità piacentina». Il prossimo CDA operativo è convocato già per questo mercoledì.