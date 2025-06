Con lo scooter si schianta contro un albero in via Tramello, grave un ragazzo di 18 anni

Si scontra contro un albero con lo scooter, grave un ragazzo di 18 anni. I fatti sono accaduti questa mattina. Il giovane stava viaggiando in sella a uno scooter, pare di proprietà di un amico, lungo via Tramello quando, per motivi da chiarire, avrebbe perso il controllo.

Dopo aver sbandato si sarebbe scontrato contro un albero a lato della carreggiata.

Un impatto violentissimo, prima contro la pianta poi contro l’asfalto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno prestato le prime cure del caso sul posto. Poi i sanitari hanno trasportato il giovane all’ospedale di Piacenza. Le sue condizioni, come detto, sono molto gravi.

Sul luogo del sinistro anche la polizia locale che ha effettuato i rilievi del caso.