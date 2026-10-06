“Smash&Fun”, grazie al torneo di padel di Progetto Vita un defibrillatore per la scuola nella ex Manifattura Tabacchi

Successo per il torneo “Smash&Fun” tenutosi la settimana scorsa al centro Pianeta Padel LPR Stadium, dove la manifestazione ha confermato il focus su “sport, valori e futuro oltre il gioco”, come recitava il titolo, rendendo il campo un punto di incontro per tutti e affiancando, alle partite dei diversi tornei svoltisi in parallelo, laboratori per i più piccoli, attenzione a salute, benessere e solidarietà sociale.

Quattro giornate tra padel, inclusione e divertimento

Per quattro giornate, i titolari del centro sportivo Andrea Marchi e Matteo Repetti, hanno aperto le porte a tutti i partecipanti, unendo la passione per lo sport all’inclusione e al divertimento condiviso.

Tra le competizioni di padel per le diverse fasce d’età, anche la 4° edizione di “Uno smash per il cuore” a sostegno di Progetto Vita, con tornei di doppio maschile, torneo junior e torneo femminile, il cui ricavato delle quote di iscrizione hanno consentito l’acquisto di un defibrillatore – con la relativa teca – destinato alla nuova scuola media nella ex Manifattura Tabacchi.

Progetto Vita e la lezione “informare DAE”

In particolare, Progetto Vita, nella mattina dedicata al torneo Green e Supergreen, ha tenuto per tutti i giovani giocatori una breve lezione, “informare DAE”, per imparare come intervenire in caso di arresto cardiaco, partendo dalla telefonata al 112 sino all’utilizzo del defibrillatore.

Un defibrillatore per la nuova scuola media

Al termine del torneo giovanile si è svolta la cerimonia di consegna del nuovo defibrillatore, da parte del vicepresidente di Progetto Vita Ernesto Grillo, alla dirigente della nuova scuola secondaria di 1° grado Graziana Zanelletti, alla presenza dell’assessore allo Sport e alle Politiche Educative Mario Dadati.