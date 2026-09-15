“Insieme per la Casa di Iris”, domenica 20 settembre l’ottava edizione della manifestazione benefica

Domenica 20 settembre 2026, dalle ore 7,30 alle 9,30, partenza libera da via Bubba 100 a Piacenza, sede de La Casa di Iris, per l’ottava edizione di “Insieme per La Casa di Iris”, manifestazione podistica non competitiva organizzata a favore dell’Hospice di Piacenza.

L’iniziativa è promossa da ASD Placentia Half Marathon, G.S.D. Italpose, A.S.D. Bipedi e A.S.D. Ginnic Club Piacenza, in collaborazione con il Comune di Piacenza e sotto l’egida della FIASP. Le associazioni promotrici curano l’intera organizzazione a titolo gratuito e ne sostengono direttamente le spese: nessuna trattiene alcuna somma dalle iscrizioni, che sono devolute per intero all’associazione Insieme per l’Hospice, a sostegno de La Casa di Iris.

Sono previsti due percorsi ad anello, di 5 e 10 km, percorribili di corsa o camminando. La quota di partecipazione è di 4 euro (3 euro per gli associati Fiasp), oppure di 10 euro con la t-shirt realizzata per l’occasione.

L’assistenza sanitaria lungo i percorsi è garantita a titolo interamente gratuito da Misericordia Piacenza ODV e da Pubblica Assistenza Croce Bianca Piacenza.

Le associazioni promotrici ringraziano le aziende che hanno scelto di sostenere l’iniziativa con una liberalità a favore dell’associazione Insieme per l’Hospice: LTP Fuel&Rent, Zenit S.p.A., Coop Alleanza 3.0, Marzolini Odontoiatria e Medicina Estetica, Meazza Beverage, Caffè di Piacenza, Laboratorio Orologeria Sandalo 1951, C&C Maxigross, Osellini Moto e Autocarrozzeria S. Marco.

Alle ore 12, nella stessa sede, si svolge “La Risottata 8.0”: salumi tipici piacentini con giardiniera, bis di risotti, hamburger e patatine fritte, dolce, acqua e un bicchiere di vino, con offerta minima di 25 euro. Per la risottata è necessaria la prenotazione: Laura, 339 781 1066 — Andrea, 339 493 6352.

Per informazioni: info@placentiahalfmarathon.it