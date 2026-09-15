“Insieme per la Casa di Iris”, domenica 20 settembre l’ottava edizione della manifestazione benefica

15 Settembre 2026 Redazione FG Attualità
"Insieme per la Casa di Iris", domenica 20 settembre l'ottava edizione della manifestazione benefica

Domenica 20 settembre 2026, dalle ore 7,30 alle 9,30, partenza libera da via Bubba 100 a Piacenza, sede de La Casa di Iris, per l’ottava edizione di “Insieme per La Casa di Iris”, manifestazione podistica non competitiva organizzata a favore dell’Hospice di Piacenza.

L’iniziativa è promossa da ASD Placentia Half Marathon, G.S.D. Italpose, A.S.D. Bipedi e A.S.D. Ginnic Club Piacenza, in collaborazione con il Comune di Piacenza e sotto l’egida della FIASP. Le associazioni promotrici curano l’intera organizzazione a titolo gratuito e ne sostengono direttamente le spese: nessuna trattiene alcuna somma dalle iscrizioni, che sono devolute per intero all’associazione Insieme per l’Hospice, a sostegno de La Casa di Iris.

Sono previsti due percorsi ad anello, di 5 e 10 km, percorribili di corsa o camminando. La quota di partecipazione è di 4 euro (3 euro per gli associati Fiasp), oppure di 10 euro con la t-shirt realizzata per l’occasione.

L’assistenza sanitaria lungo i percorsi è garantita a titolo interamente gratuito da Misericordia Piacenza ODV e da Pubblica Assistenza Croce Bianca Piacenza.

Le associazioni promotrici ringraziano le aziende che hanno scelto di sostenere l’iniziativa con una liberalità a favore dell’associazione Insieme per l’Hospice: LTP Fuel&Rent, Zenit S.p.A., Coop Alleanza 3.0, Marzolini Odontoiatria e Medicina Estetica, Meazza Beverage, Caffè di Piacenza, Laboratorio Orologeria Sandalo 1951, C&C Maxigross, Osellini Moto e Autocarrozzeria S. Marco.

Alle ore 12, nella stessa sede, si svolge “La Risottata 8.0”: salumi tipici piacentini con giardiniera, bis di risotti, hamburger e patatine fritte, dolce, acqua e un bicchiere di vino, con offerta minima di 25 euro. Per la risottata è necessaria la prenotazione: Laura, 339 781 1066 — Andrea, 339 493 6352.

Per informazioni: info@placentiahalfmarathon.it

"Insieme per la Casa di Iris", il 20 settembre l'ottava edizione

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