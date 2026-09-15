Uno sportello di accoglienza per le persone LGBT+, Arcigay cerca volontari

Per tutto Settembre sono aperte le candidature per diventare persone volontarie di Spazio Lambda, lo sportello di Arcigay per l’accoglienza e l’ascolto delle persone LGBT+, le loro famiglie e amici.

LA NOTA DI ARCIGAY

Dal 2023 Spazio Lambda ha raccolto decine di richieste su tante tematiche: supporto psicologico, sanitario, legale, discriminazioni, difficoltà in famiglia e, ultimamente, molti contatti sul tema dell’autonomia abitativa o lavorativa da parte di persone non accettate dal contesto di origine. I volontari e le volontarie di Spazio Lambda sono sempre disponibili a dare una mano, anche attivando i servizi o i professionisti della propria rete.

Oltre all’attività di incontro e assistenza, il gruppo si occupa anche di socializzazione delle persone LGBT+, con una particolare attenzione alle persone fragili o in condizione di marginalità sociale. Se i progetti sono tanti, le forze però sono limitate, per questo è iniziata la chiamata volontar* indirizzata a tutte le persone sensibili alle tematiche LGBT+ e, più in generale, interessate ad impegnarsi per la tutela dei diritti civili e sociali.

Chi volesse saperne di più può scrivere una mail a accoglienza@piacenza.arcigay.it, un messaggio Whatsapp al numero 3715975356 o consultare il profilo instagram Accoglienza_Arcigay_Piacenza.