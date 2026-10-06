Sorpreso a rubare all’autogrill di Fiorenzuola, per tre anni non potrà accedere all’area di servizio

Il Questore della Provincia di Piacenza ha disposto il D.A.C.Ur. – Divieto di Accesso alle aree Urbane nei confronti di un cittadino italiano di 27 anni, a seguito di un intervento della Polizia Stradale di Guardamiglio per un episodio di furto aggravato avvenuto presso l’area di servizio Arda Est, sull’autostrada A1, in prossimità di Fiorenzuola.

La decisione è stata presa anche alla luce dei numerosi precedenti di polizia e penali a carico dell’uomo, tra cui furti, furti in abitazione, furti aggravati, rapine, spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, porto di armi e oggetti atti ad offendere e altri reati. Il 27enne era inoltre già stato destinatario di avvisi orali del Questore, fogli di via e misure cautelari, oltre ad essere stato condannato per alcuni dei reati indicati.

Tenendo conto di questo quadro, il Questore ha ritenuto che dalla condotta dell’uomo potesse derivare un pericolo concreto e attuale per la sicurezza pubblica e ha quindi ritenuto necessaria l’adozione di una misura per prevenire episodi simili e tutelare la sicurezza nei luoghi interessati.

Il D.A.C.Ur. avrà una durata di tre anni e impedirà all’uomo di accedere ai pubblici esercizi e ai locali di pubblico trattenimento presenti nelle aree di servizio Arda Est e Arda Ovest dell’A1, nelle carreggiate nord e sud, nel territorio di Fiorenzuola.

Il provvedimento adottato dal Questore di Piacenza rientra tra le misure di prevenzione previste dalla normativa per contrastare condotte che possano rappresentare un pericolo per la sicurezza e la tranquillità pubblica.