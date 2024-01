Spaccio di droga, in carcere una donna di 46 anni

Ordine di esecuzione pena per una donna di 46 anni : venne coinvolta nell’inchiesta portata avanti dal 2016 al 2018 dai carabinieri del Reparto Operativo di Piacenza.

Condanna definitiva con l’accusa di spaccio di droga e arresto in carcere per la donna, che la mattina di mercoledì 17 gennaio è stata accompagnata dai carabinieri della Stazione di Borgonovo Val Tidone nella casa circondariale di Reggio Emilia dove sconterà 3 anni, 8 mesi e 23 giorni di reclusione.

La donna venne coinvolta nell’operazione “Romeo 2017” dei militari del Reparto Operativo conclusasi con l’arresto di 8 persone colpite da ordinanza di custodia cautelare, poiché ritenute responsabili di detenzione e spaccio di cocaina, possesso di armi e autori di 8 furti in abitazione avvenuti in provincia di Firenze.

L’ordine di esecuzione per la carcerazione è stato eseguito dai carabinieri della Stazione di Borgonovo Val Tidone e la condanna è arrivata al termine dell’iter processuale.

Le investigazioni portarono a scoprire gravi indizi di colpevolezza in ordine ad un’ampia attività di spaccio, alla quale a vario titolo ed in concorso tra loro avevano preso parte tutti gli arrestati cedendo in più occasioni sostanze stupefacenti del tipo cocaina per circa mille dosi ad oltre sessanta assuntori in Piacenza ed in diversi comuni della provincia.

La donna, in particolare, è stata ritenuta responsabile e quindi condannata in via definitiva per 40 (quaranta) episodi di spaccio avvenuti tra il marzo del 2016 sino a settembre 2017 nei comuni di tutta la “bassa” : Cortemaggiore, San Pietro in Cerro, Fiorenzuola d’Arda, Caorso, Monticelli d’Ongina e Besenzone.