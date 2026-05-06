Sospetti segnalati con l’app YouPol, la polizia interviene e interrompe lo scambio di droga: 20enne arrestato

Anche nel pomeriggio del primo maggio, la fondamentale collaborazione dei cittadini attraverso la App YOUPOL, ha permesso alla Polizia di Stato di arrestare un altro spacciatore.

Gli investigatori della Squadra Mobile, sviluppando le segnalazioni pervenute tramite la App di movimenti sospetti tra via Casati e via Don Borea, hanno organizzato un servizio di osservazione in quella zona.

Dopo poco, hanno individuato un giovane cittadino straniero che compiva movimenti sospetti, pertanto iniziavano a seguirlo.

I poliziotti sono intervenuti poco dopo che il sospettato aveva ceduto una dose di cocaina ad un cittadino di mezz’età italiano, sequestrando sia lo stupefacente che il denaro in possesso dello spacciatore.

Dopo aver individuato l’abitazione dello spacciatore, gli investigatori della Squadra Mobile ne effettuavano una perquisizione, sequestrando 11 grammi di hashish, materiale da confezionamento, altro denaro, un manganello telescopico ed uno spray al peperoncino.

Lo spacciatore, un ventenne nordafricano richiedente asilo, veniva quindi arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura.

L’arresto veniva quindi convalidato, con l’applicazione della misura del divieto di dimora a Piacenza per lo spacciatore.

La fondamentale collaborazione della cittadinanza con le forze dell’ordine ha nuovamente portato a risultati importanti, e la sempre maggiore diffusione dell’App YOUPOL permette in tempo reale di avere foto e video di quello che succede in città.

Nel corso degli ultimi 10 giorni, sono già 8 gli spacciatori finiti nella rete della Polizia, di cui cinque in arresto e tre denunciati a piede libero.

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