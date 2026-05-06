Morte di Aurora, appello il 13 luglio: secondo la difesa testimonianze e valutazioni mediche non attendibili

È stata fissata per il 13 luglio l’udienza davanti alla Corte d’Appello del Tribunale per i Minorenni di Bologna nell’ambito del procedimento per la morte di Aurora Tila, la tredicenne morta il 25 ottobre 2024 dopo essere precipitata dal balcone del settimo piano della sua abitazione in via Quattro Novembre.
Al centro del processo il ragazzo che all’epoca dei fatti aveva 15 anni, arrestato con l’accusa di omicidio volontario aggravato dallo stalking. Per il giovane il tribunale ha emesso una condanna a 17 anni di carcere.
La strategia difensiva dell’imputato si fonda su diversi punti ritenuti centrali dagli avvocati: in particolare vengono contestate alcune testimonianze, giudicate contrastanti e quindi non pienamente attendibili, oltre alle valutazioni medico-legali considerate dalla difesa non accettabili.